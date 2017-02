Quand François Fillon reprochait aux médias de ne pas assez couvrir les "affaires"

Dans un entretien sur Franceinfo datant du mois de septembre, François Fillon se montrait critique des médias qui ne s'intéressaient pas suffisamment selon lui aux affaires illustrant un "abaissement du niveau d'éthique dans la vie politique".

François Fillon manquerait-il de cohérence ? Très critique vis-à-vis des médias depuis les révélations du Canard enchaîné au sujet des emplois présumés fictifs de sa femme et de ses enfants, l'ancien Premier ministre tenait pourtant un discours bien différent il y a encore cinq mois.

Dans une interview sur Franceinfo datant du 2 septembre et exhumée par Brut, celui qui n'était alors qu'un candidat à la primaire de la droite regrettait ainsi que les médias ne couvrent pas plus assidûment les affaires qui symbolisent un "abaissement du niveau d'éthique dans la vie politique", faisant notamment référence à l'affaire Bygmalion visant Nicolas Sarkozy ou aux impôts impayés par l'éphémère secrétaire d'État Thomas Thévenoud.

"Ce que je mets sur le même plan, c’est la manière dont le système politico-médiatique passe sur toutes ces affaires. Tout ça, ça fait la Une pendant trois jours, et puis ensuite c’est fini, on n’en parle plus. Et moi, sur le terrain, je rencontre tous les jours des gens qui me disent : 'Moi, quand je passe devant le radar, je paie'".

