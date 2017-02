Un film de 1904 montrant Marcel Proust découvert par un universitaire

Un universitaire du Québec affirme avoir trouvé un film de 1904 sur lequel apparaît Marcel Proust. Une découverte précieuse pour les spécialistes de l’écrivain dont on pensait qu’il n’existait aucune image animée.

On pensait avoir tout découvert sur Marcel Proust. C’est donc avec un certain émoi que le monde littéraire a appris l’existence d’un film montrant l’auteur de "À la recherche du temps perdu", dont on pensait qu’il n’existait aucune image animée.

Comme le rapporte Le Point, qui, le premier, a diffusé la vidéo, les images ont été tournées en 1904 à l’occasion du mariage d'Armand de Guiche, connu pour être un proche de Proust, et d'Élaine Greffulhe, dont la mère — la comtesse Greffulhe — a servi de modèle pour le personnage d’Oriane de Guermantes. L’écrivain mondain apparaît furtivement sur cette archive détenue par le Centre national de la cinématographie. On le voit à la 37e seconde en train de se frayer timidement un chemin parmi les convives de la noce. Il porte une redingote et un chapeau melon, typique du style dandy anglais qu’il affectionnait à l’époque.

Une "découverte très émouvante"

"Tout tend à faire penser qu'il s'agit de Proust, explique Jean-Pierre Sirois-Trahan, professeur à l’université de Laval, au Québec, qui a fait part de sa découverte dans la dernière édition de la Revue des études proustiennes. La silhouette et le profil lui correspondent, même s'il est toujours difficile d'identifier avec certitude quelqu'un sur un film de ce type, surtout si on ne le connaît que par des photographies où il pose."

Pour Jean-Yves Tadié, grand spécialiste proustien, les chances qu’il s’agisse bien de l’écrivain sont grandes. "J'ai toujours pensé qu'on finirait par le voir un jour sur un film d'actualité. La forme du visage, cette manière approximative de s'habiller : tout cela lui correspond, et l'identification me paraît tout à fait probante. Je trouve cette découverte très émouvante", dit-il au Point.

