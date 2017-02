Qui est Charlotte Marchandise, la candidate "citoyenne" à la présidentielle française ?

Désignée par 32 000 citoyens pour représenter la société civile, cette Rennaise de 42 ans veut sortir du système des partis.

Une Française "comme tout le monde" candidate à l’élection présidentielle ? C’est l’aventure improbable dans laquelle s’est lancée Charlotte Marchandise, une consultante-formatrice dans le domaine de la santé.

La Rennaise de 42 ans n’est pas sans légitimité : elle a remporté le 31 décembre 2016 Laprimaire.org, les premières élections citoyennes en ligne. Le but de l’initiative inédite, lancée par un avocat et un ingénieur informatique ? Désigner un candidat issu de la société civile pour la présidentielle de 2017. Charlotte Marchandise a remporté le second tour avec 50,76 % des 32 000 voix. Une participation sans comparaison avec celles aux primaires de la droite et de la gauche mais plus importante que celle de la primaire écologiste et ses 17 077 votants.

Félicitations à @MarCharlott ! Arrivée 1ère avec mention "Très Bien" attribuée par plus d'1 votant/2 https://t.co/8JZLHqYrM7 — LaPrimaire.org (@democratech) 31 décembre 2016

Le déclic de sa candidature ? L’appel "Changeons de voie, changeons de vie" d'Edgar Morin en septembre 2016. Le sociologue et philosophe invitait à une réappropriation citoyenne de la sphère politique.

"Réinventer le système politique pour laisser une place aux citoyens" est justement au cœur de la démarche de Charlotte Marchandise. "Il y a un dégoût massif de la politique chez beaucoup de Français : 99% des jeunes pensent que les politiques sont corrompus, selon une récente étude du Cevipof ! Or je sais que ce n’est pas vrai et qu’il y a beaucoup d’initiatives démocratiques au niveau local", a-t-elle expliqué à France 24.

Se responsabiliser en tant que citoyen c'est aussi arrêter de se plaindre et de commenter et se mettre à agir ! #FaireSaPart #VoieCitoyenne — Charlotte Marchandis (@MarCharlott) 15 février 2017

"La France est prête !"

Élue locale depuis 2014, Charlotte Marchandise est adjointe déléguée à la Santé à la ville de Rennes. "Mais je n’ai jamais fait partie d’un parti politique : je ne trouve pas le fonctionnement d’appareil inspirant", précise-t-elle. Aux élections municipales de Rennes, elle figurait - en tant que membre de la société civile - sur la liste "Changez la Ville" (portée par EELV, le Front de Gauche, et des citoyens sans étiquette comme elle).

"Je ne fais pas campagne contre les partis mais je les invite à se remettre en question : les Français ne se reconnaissent plus en eux", explique-t-elle en soulignant que le clivage idéologique droite-gauche compte moins quand il s’agit d’améliorer la vie des gens.

Dans son programme, la candidate propose notamment un revenu universel de base, ainsi que la fin de la Ve République pour passer à un régime parlementaire.

Mais à un mois de la date limite de dépôt des 500 signatures d’élus nécessaires, Charlotte Marchandise risque de ne pas être sur la ligne de départ du premier tour de la présidentielle. La candidate citoyenne dit avoir 42 promesses officielles de parrainage et 200 élus "intéressés". "Le discours passe bien mais j’ai peur qu’il nous manque deux semaines", reconnaît-elle.

En fait, Charlotte Marchandise voit au-delà de la présidentielle : "Je compte mettre à profit ma petite notoriété pour soutenir les 577 candidatures citoyennes aux législatives". Son rêve ? Atteindre le seuil de 15 députés élus pour créer un groupe citoyen à l’Assemblée nationale. "La France est prête !", veut croire Charlotte Marchandise.

Ensemble nous construisions un #ArchipelCitoyen pr les législatives. Partout en #France les citoyens se mettent en action, Rejoignez-nous ! pic.twitter.com/p0cXvFu5XS — Charlotte Marchandis (@MarCharlott) 14 février 2017

Première publication : 19/02/2017