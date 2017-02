La sœur du roi d'Espagne relaxée, son mari condamné pour corruption

Poursuivie pour complicité de fraude fiscale, Cristina de Bourbon, la sœur de Felipe VI, a été relaxée vendredi par la justice espagnole. Son mari a en revanche été condamné à six ans et trois mois de prison pour des malversations.

Les juges auront pris plus de sept mois pour rendre leur jugement dans une affaire ultrasensible pour la monarchie : la sœur du roi d'Espagne, Cristina de Bourbon, a été relaxée vendredi 17 février par le tribunal qui la jugeait pour complicité de fraude fiscale, mais son mari condamné à six ans et trois mois de prison pour des malversations.

Le tribunal des îles Baléares, à Palma de Majorque, a innocenté l'infante Cristina, soupçonnée de complicité de fraude fiscale, mais jugé coupable son époux, Iñaki Urdangarin, qui était accusé d'avoir, avec un associé, détourné plusieurs millions d'euros de subventions attribuées à une fondation qu'il présidait.

La seconde fille de Juan Carlos et Sofia a toujours soutenu qu'elle ne savait rien de ces affaires et faisait une confiance aveugle à son époux, dont elle refuse de divorcer malgré les pressions de la maison royale, qui tente de limiter les effets toxiques de l'affaire sur la monarchie.

