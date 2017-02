Vidéo : la Thaïlande orpheline de son roi adulé, Bhumibol

Il était le monarque le plus riche au monde. Mais aussi le détenteur du record mondial de longévité pour un souverain, avec 70 ans de règne. Décédé il y a quatre mois à l’âge de 88 ans, le roi thaïlandais Bhumibol Adulyadej était respecté et adulé par son peuple. Sa disparition a plongé son pays dans un deuil sans précédent. Reportage de notre correspondant en Asie du Sud-Est, Clovis Casali, au cœur d’une Thaïlande désorientée.

Le roi Bhumibol Adulyadej avait beau être malade depuis plusieurs années, son décès, le 13 octobre 2016, a provoqué une onde de choc en Thaïlande. Dans les heures qui l’ont suivi, le pays tout entier s’est drapé de noir et les rues ont sombré dans la tristesse. Figure quasi divine, il jouissait d’une popularité sans équivoque en Thaïlande. La monarchie y est en effet le véritable pilier de la société, et la très grande majorité des quelque 67 millions de Thaïlandais n’avaient jamais connu d’autre souverain que lui.

Au cours de son règne, qui a duré 70 ans, Bhumibol Adulyadej a œuvré à unifier la nation, veillé à ne pas délaisser les plus démunis et incarné une forme de stabilité, notamment pendant les deux coups d’État militaires qui ont secoué le pays en 2006 et 2014.

Reste qu'aucun citoyen n’osait, ou ne pouvait, le critiquer d’une quelconque manière, du fait de la loi punissant les crimes de lèse-majesté, le fameux "article 112" du code pénal thaïlandais. Cette loi, récemment dénoncée par l’ONU comme un outil de répression politique, est parmi les plus sévères au monde avec des peines pouvant aller jusqu’à 15 ans de prison dès lors que l’image de la royauté est écornée. L’intellectuel bouddhiste Sulak Sivaraksa, qui a fréquenté Bhumibol Adulyadej, assure toutefois que le monarque la voyait d’un mauvais œil.

Plusieurs années avant son décès, Bhumibol Adulyadej avait désigné son fils Maha Vajiralongkorn, aujourd'hui âgé de 64 ans, comme successeur. Ce dernier, qui le représentait déjà dans des cérémonies officielles, a tout d’abord demandé du temps pour pouvoir faire son deuil avec le reste de la nation. Ce n’est que le 1er décembre 2016, soit cinquante jours après le décès de son père, qu’il a été proclamé roi avec le titre de Rama X - son père ayant été intronisé en 1950 sous le nom dynastique de Rama IX.

La Thaïlande tourne ainsi une page de son histoire et les attentes sont grandes pour le nouveau roi, ancien officier éduqué en Angleterre.

Par Clovis CASALI , Charles DUPOIZAT