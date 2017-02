Marcelo Bielsa entraînera Lille la saison prochaine

Marcelo Bielsa sera l'entraîneur de Lille à partir du "1er juillet prochain", a annoncé le club dimanche sur son site officiel. L'arrivée du technicien argentin constitue une prise de choix pour le nouveau propriétaire du Losc Gérard Lopez.

La glacière la plus célèbre du football français devrait faire son retour sur les terrains de Ligue 1 l'année prochaine. Dimanche 19 février, le club de Lille, le Losc, a officialisé l'accord passé avec Marcelo Bielsa, l'ancien entraîneur de Marseille, qui prendra les rênes de l'équipe à partir du 1er juillet 2017.

"Le club lillois et l'entraîneur argentin ont paraphé un accord portant sur une collaboration de deux ans et qui prendra effet le 1er juillet prochain", a écrit sur son site officiel le Losc, qui venait de nommer mardi au poste d'entraîneur pour la saison en cours Franck Passi, l'ancien adjoint de Bielsa à Marseille.

🔴 Accord entre le #LOSC et Marcelo #Bielsa. Le technicien argentin sera l’entraîneur du LOSC à compter du 01/07 ⤵️https://t.co/PCZkLzaJWv — LOSC (@losclive) 19 février 2017

Un entraîneur total

Marcelo Bielsa est personnage controversé dans le milieu du football : adoré par les supporters des équipes qu'il a dirigées mais dévoré par son exigence et moqué pour ses manières excentriques et son faible palmarès. L'Argentin de 61 ans, regard impénétrable, silhouette empesée et désintérêt ostensible quant à sa façon de s'habiller, a une recette simple pour faire chavirer le cœur des supporters : son football est spectaculaire, ultra offensif et sans la moindre concession. En un mot, passionnel. Sa méthode de travail, très exigeante physiquement, permet de tirer le meilleur de ses joueurs qui n'hésitent pas à se ruer à l'attaque pour marquer, encore et toujours plus de buts.

Son personnage, aussi, fascine. Surnommé "El Loco" (le fou), assis sur son éternelle glacière au bord du terrain, capable de colères homériques, il n'a pas hésité à dézinguer en conférence de presse son président de l'époque à Marseille, Vincent Labrune, accusé de lui avoir fait des promesses de recrutement non tenues.

Peu enclin aux compromis, Marcelo Bielsa n'hésite pas à claquer la porte avec fracas si ses méthodes de travail ne sont pas respectées, comme s'en souviennent les supporters de l'OM. D'où des expériences souvent très courtes avec un record à l'été 2016, où son passage à la Lazio Rome a duré... deux jours, faute de garanties sur le recrutement. Seule exception : ses mandats comme sélectionneur de l'Argentine (1998-2004) et du Chili (2007-2011).

Faire venir Bielsa, une preuve d'ambition pour le Losc



L'hypothèse de l'arrivée de Bielsa, 61 ans, sur le banc lillois, souhait que n'avait pas caché le nouveau propriétaire du club Gérard Lopez, était devenue de plus en plus crédible ces derniers jours, alors qu'il avait été aperçu en train de voir jouer les équipes de jeunes du club lillois.

"Marcelo Bielsa est sans aucun doute l'un des entraîneurs les plus respectés et influents au monde et être parvenu à l'attirer au Losc est une immense satisfaction, une preuve également si besoin des ambitions de notre club", s'est félicité le directeur général du Losc Marc Ingla, cité dans le communiqué.

Malgré cette annonce, il convient de rester prudent avec l'imprévisible Argentin. Les supporters de la Lazio peuvent en témoigner.

Avec AFP



Première publication : 19/02/2017