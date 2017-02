Amazon va créer plus de 1 500 emplois en France

Le géant du commerce en ligne a annoncé, lundi, qu'il prévoyait de créer 1 500 emplois en France et 5 000 au Royaume-Uni en 2017.

Bonne nouvelle sur le front de l'emploi : le géant du commerce en ligne Amazon a annoncé, lundi 20 février, qu'il prévoyait de créer plus de 1 500 postes en CDI en France en 2017. Ces recrutements, qui porteront le total de ses effectifs à 5 500 dans l'Hexagone, s'intègrent dans un vaste plan de recrutement en Europe pour le groupe américain, qui prévoit au total de créer 15 000 emplois dans la région cette année, un record.

"Ces nouveaux postes sont ouverts à des personnes possédant divers niveaux d’expérience, de formation et de compétences : des ingénieurs, diplômés d’écoles de commerce et jeunes diplômés, aux personnes recherchant des postes non qualifiés et souhaitant se former sur le terrain", indique Amazon dans un communiqué, rappelant que ses effectifs étaient passés de 3 000 à 4 000 en France en 2016.

Cinq mille emplois en Grande-Bretagne

Amazon prévoit, par ailleurs, de créer plus de 5 000 emplois en Grande-Bretagne cette année. Comme d'autres grands groupes technologiques, dont Google et Apple, Amazon a, en effet, renforcé sa présence au Royaume-Uni en 2016 et assuré que la décision des Britanniques de quitter le bloc européen n'affectait pas ses projets d'investissement.

Doug Gurr, directeur pour le Royaume-Uni d'Amazon, précise que les postes permettront "des livraisons encore plus rapides, plus de choix et une meilleure qualité" pour les consommateurs britanniques.

Première publication : 20/02/2017