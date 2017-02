Foot européen : à part en Ligue 1, les leaders ont engrangé

Journée sans accrocs pour les prétendants au titre en Italie et en Espagne, où les cadors ont tous tenu leur rang. En France, en revanche, le PSG et Monaco ont connu un coup de mou dont a profité Nice. Bilan du week-end.

• Ligue 1 : le PSG et Monaco au ralenti, Nice reparti

Brillant en Ligue des champions face au FC Barcelone en milieu de semaine (4-0), le PSG n’a pas su trouver les solutions face à Toulouse, dimanche soir au Parc des Princes (0-0). Un nul qui fait les affaires de l’AS Monaco, qui conserve trois points d’avance en tête de la Ligue 1 malgré son faux pas face à Bastia (1-1) vendredi. Du coup, la belle opération du week-end est pour Nice. Les Aiglons, qui se sont imposés sur la pelouse de Lorient (0-1), recollent, grâce à une égalité de points, avec un PSG deuxième (avec 10 buts d'écart en différence de but) et ne pointent plus qu’à trois longueurs de la tête.

Dans le groupe des candidats à l’Europe, mauvaise affaire pour Saint-Étienne, battu à Montpellier (2-1) et qui voit Marseille et Bordeaux revenir à hauteur. Les Phocéens ont été solides à domicile face à Rennes (2-0), tandis que les Girondins ont parfaitement géré leur rendez-vous face à Guingamp (3-0).

• Liga : les favoris engrangent, Valence respire

Pas de chamboulement en tête de la Liga, où les quatre premiers ont engrangé trois points supplémentaires dans leur quête du titre. Le Real Madrid, leader, a fait le job face à l’Espanyol Barcelone (2-0), tandis que le Barça a dû s’en remettre à un pénalty de Messi en toute fin de match pour arracher un succès crucial face à Leganès (2-1). Derrière, l’Atlético s’est baladé à Gijon (1-4) et le FC Séville a confirmé sa forme du moment en surclassant Eibar (2-0).

En bas de tableau, le FC Valence a pris un peu ses aises avec la zone rouge. Après avoir accroché un nul sur la pelouse du Betis Séville la semaine passée, les Valencians ont cette fois dominé l’Athletic Bilbao à Mestalla (2-0) et pointent au 15e rang, sept unités devant la charrette.

• Serie A : une journée pour du beurre en haut de tableau

À l’image de la Juventus Turin, qui a étrillé Palerme (4-1), les sept équipes du haut de tableau de la Serie A ont toutes gagné. La Roma a dominé le Torino (4-1), et le Napoli n’a fait qu’une bouchée du Chievo (1-3). L’Inter reste en embuscade après son court succès sur la pelouse de Bologne (0-1).

Le seul véritable choc de cette 25e journée en vue de l’Europe a tourné en faveur de l’AC Milan, qui a battu la Fiorentina à San Siro (2-1). Les Rossoneri recollent au wagon des prétendants à l’Europa League tandis que la Viola, désormais à huit longueurs de la quatrième place, devra cravacher pour rester dans la course.

• Bundesliga : le Bayern miraculé, Leipzig dans le bon tempo

Mené durant plus de 70 minutes sur le terrain du Hertha Berlin, le Bayern Munich a accroché un match nul miraculeux (1-1). Le temps additionnel était terminé depuis plus de deux minutes lorsque Lewandowski, entré en cours de jeu, a égalisé. Les Bavarois concèdent tout de même deux points sur leur dauphin, le RB Leipzig, qui a décroché un succès significatif sur le terrain du Borussia M’Gladbach (1-2).

Dortmund, vainqueur de Wolfsburg (3-0), et Hoffenheim, qui s’est imposé devant Darmstadt (2-0), repassent devant l’Eintracht Francfort, qui quitte le podium après une défaite frustrante contre Ingoldstadt (0-2).

Pas de rencontres de Premier League le week-end passé, puisque les pelouses anglaises ont accueilli le 5e tour de la FA Cup.

Première publication : 20/02/2017