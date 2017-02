Attentats : Paris et l'Île-de-France ont perdu 1,5 million de touristes en 2016

En raison de la menace terroriste, la fréquentation touristique à Paris et en Île-de-France a subi une perte conséquente par rapport à 2015. Ils sont 1,5 million de visiteurs à avoir choisi une autre destination.

Plus d'un million de touristes en moins. À la suite des attentats et en raison de la menace terroriste, la fréquentation touristique recule dans la région Paris Île-de-France, qui a perdu 1,5 million de visiteurs en 2016, a annoncé mardi 21 février le Comité régional du Tourisme (CRT). Le manque à gagner est estimé à près de 1,3 milliard d'euros, selon le bilan annuel publié par le CRT.

"Avec près de 31 millions d'arrivées hôtelières au cours de l'année 2016, la fréquentation touristique de la destination Paris Île-de- France est en baisse de 4,7 % par rapport à 2015 du fait de la baisse des clientèles internationales (-8,8 %)", indique-t-il. Le nombre de touristes français est, pour sa part, resté quasi stable (-0,8 % à 16,7 millions).

La Chine est en recul de 21,5 %, avec une perte de 268 000 visiteurs, suivie par le Japon (-41,2 % soit 225 000 touristes en moins), l'Italie (-26,1 %, soit -215 000 touristes) et la Russie (-27,6 %, soit -65 000 touristes).

"Une baisse moins importante que prévu"

"Au total, les hôteliers franciliens ont ainsi accueilli 1,5 million de touristes français et internationaux en moins par rapport à 2015, soit une baisse moins importante que prévu", estime toutefois le CRT Paris Ile-de-France.

La fréquentation des musées et monuments franciliens a été "mitigée" en 2016. Certains sites "ont fortement subi la désaffection des touristes et l'annulation des déplacements des groupes scolaires" comme la Tour Montparnasse (-32 %), l'Arc de triomphe (-24 %), les musées du Louvre (-13,3 %) et d'Orsay (-12,9 %), ou encore le château de Versailles (-9,8 %).

Quelque 500 000 emplois sont liés au tourisme en Île-de-France, ce qui en fait la plus grosse industrie de la région. En France, le tourisme représente plus de 7 % du PIB, dont 13 % sont générés en Île-de-France et à Paris, toujours la ville la plus visitée du monde.

Avec AFP

Première publication : 21/02/2017