L’ex-candidat écologiste à la primaire de la gauche François de Rugy se rallie à Emmanuel Macron

François de Rugy a annoncé, mercredi, son ralliement à Emmanuel Macron, capable aux yeux de l'ancien candidat de la primaire de la gauche "de l'emporter face à Marine Le Pen".

Il avait participé à la primaire de la gauche mais il ne soutiendra pas Benoît Hamon : l’écologiste François de Rugy a annoncé, mercredi 22 février, sur Franceinfo qu’il soutenait Emmanuel Macron pour la présidentielle. "Je choisis de m'engager dans la recomposition politique lancée par Emmanuel Macron", a-t-il expliqué.

Pourquoi Macron et pas Hamon ? Le vice-président écologiste de l'Assemblée nationale reproche au vainqueur de la primaire socialiste de chercher à "reconstituer une forme de gauche rouge-verte, une gauche qui été beaucoup plus dans l'opposition

ces cinq dernières années", en cherchant à conclure un accord avec le candidat écologiste Yannick Jadot et celui de la "France insoumise", Jean-Luc Mélenchon. "Moi, ce n'est pas du tout le rassemblement tel que je le concevais. [...] J'avais dit le rassemblement de la gauche, des progressistes, dans lesquels j'incluais Emmanuel Macron", a-t-il poursuivi.

Dans un billet publié sur son site Internet, le député de Loire-Atlantique précise : "Je soutiens désormais Emmanuel Macron parce qu'il me semble capable non seulement de l'emporter face à Marine Le Pen, mais également - surtout - de mettre en œuvre un changement profond et des pratiques et des orientations politiques susceptibles de lutter durablement contre le populisme".

François de Rugy n'avait recueilli que 3,8% des voix le soir du premier tour de la primaire de la gauche. Sans soutenir ouvertement Manuel Valls, il avait alors clairement indiqué exclure "de voter Hamon". Après l'annonce de François de Rugy mercredi, le Premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, a réagi sur Twitter en dénonçant "la faute morale" de l'ancien candidat à a primaire de la gauche qui, a-t-il rappelé, "a signé un engagement sur l'honneur de soutenir le vainqueur de la primaire".

.@FdeRugy a signé un engagement sur l'honneur de soutenir le vainqueur de la primaire. Ne pas respecter sa parole est une faute morale. — Jean-Chr. Cambadélis (@jccambadelis) 22 février 2017

Première publication : 22/02/2017