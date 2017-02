Les forces irakiennes sont entrées dans l'aéroport de Mossoul

Les forces irakiennes sont entrées, jeudi, dans l'aéroport de Mossoul, pour la première fois depuis juin 2014, date à laquelle le groupe État islamique s'en était emparé.

La conquête de l'aéroport de Mossoul, aux mains de l'organisation État islamique (EI) depuis 2014, était l'un des objectifs des forces irakiennes : elles s'en sont emparées, jeudi 23 février, ont constaté des journalistes de l'AFP.

"Nos forces ont lancé une vaste opération, ce matin, pour prendre l'aéroport de Mossoul et la base de Ghozlani en délogeant les terroristes de [l'EI]. Nous sommes en mesure de confirmer que l'aéroport de Mossoul est tombé et que d'ici peu, nous le contrôlerons dans sa totalité", a déclaré à la télévision irakienne le porte-parole des forces antiterroristes, Sabah al Nouman.

Les forces irakiennes ont achevé en janvier de reprendre la partie orientale de Mossoul, dernier grand bastion urbain aux mains de l'EI en Irak. L'aéroport et la base d'Al Ghazlani sont situés dans la banlieue sud de la ville, dont l'armée irakienne cherche désormais à reprendre la partie Ouest. L'aéroport et le complexe militaire, lesquels comprennent des casernes et des terrains d'entraînement et s'étendent près de l'axe routier Bagdad-Mossoul, ont été pris par les combattants de l'EI, lors de la conquête de Mossoul, en juin 2014.

Première publication : 23/02/2017