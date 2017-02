Turquie : le port du voile autorisé dans l'armée

Le ministère de la Défense turc a annoncé mercredi que les femmes qui servent dans l'armée turque vont être autorisées à porter le voile avec leur uniforme. C'était la dernière institution en Turquie a encore interdire le port du voile.

C'est une nouvelle hautement symbolique : les femmes de l'armée turque pourront désormais porter le voile, selon une décision du président président Recep Tayyip Erdogan annoncée mercredi 22 février. L'institution se voulait la dernière garante de la laïcité, mais son influence s'est largement érodée depuis l'arrivée au pouvoir du président issu de la mouvance islamo-conservatrice, en 2003.

Les femmes pourront, si elles le souhaitent, porter un foulard de "la même couleur que l'uniforme", "sans motif" et de "manière à ne pas recouvrir le visage", selon le ministère de la Défense. Cette mesure concerne notamment "les officiers qui servent dans les forces de l'armée de terre, de mer et de l'air, les officiers et sous-officiers sous contrat, (...) les cadets", est-il précisé.

Il n'était pas immédiatement clair si cette réforme, qui entrera en vigueur lors de sa publication au Journal officiel, concerne les femmes qui participent à des missions de combat. Le ministère de la Défense avait déjà levé, en novembre dernier, l'interdiction du port du foulard islamique pour le personnel civil de l'armée.

Homme fort de Turquie depuis 2003, le président islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan est régulièrement accusé par ses détracteurs de vouloir islamiser la société turque. Son gouvernement a autorisé le port du voile dans les universités et au Parlement et, ces deux dernières années, dans la fonction publique et les lycées, au grand dam des tenants de la République laïque fondée en 1923 par Mustafa Kemal Atatürk.

Lors de la levée de l'interdiction du voile dans la police, les autorités turques avaient argué que plusieurs pays occidentaux, comme l'Écosse ou le Canada, ont déjà permis aux policières de porter le voile.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 23/02/2017