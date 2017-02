Affaire Fillon : le Parquet national financier ouvre une information judiciaire

Le Parquet national financier (PNF) a ouvert vendredi une information judiciaire dans l’enquête sur les emplois présumés fictifs dont aurait notamment bénéficié la femme de François Fillon. L'enquête sera confiée à des juges d'instruction.

Le "PenelopeGate" va donc continuer à hanter la campagne de François Fillon. Le Parquet national financier (PNF) a annoncé, vendredi 24 février, avoir ouvert une information judiciaire dans l’enquête visant le candidat à la présidentielle au sujet des emplois présumés fictifs dont auraient bénéficié sa femme, Penelope, et deux de ses enfants.

L’enquête, désormais confiée à un ou plusieurs juges d’instruction, et non plus à la police, est ouverte pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, complicité et recel de ces délits, trafic d’influence et manquements aux obligations de déclaration à la Haute autorité sur la transparence de la vie publique.

"Dans le prolongement de l’enquête préliminaire ouverte le 25 janvier 2017 concernant, notamment, Monsieur et Madame Fillon, le Parquet national financier a décidé d’ouvrir, dès ce jour, une information judiciaire en raison de l’ancienneté d’une partie des faits concernés", précise le PNF dans un communiqué.

François Fillon a fait savoir la semaine dernière qu’il serait candidat "jusqu’à la victoire", quelle que soit la suite donnée par la justice à l’affaire des emplois de son épouse, y compris dans l’éventualité d’une mise en examen.

Avec Reuters et AFP



Première publication : 24/02/2017