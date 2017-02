Présidentielle française : Mélenchon "prêt à discuter" avec Hamon

Le candidat de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, s'est déclaré ouvert au dialogue avec le socialiste Benoît Hamon, affirmant ne "fermer aucune porte" à deux mois du premier tour de l'élection présidentielle.

Alors que la perspective d'un rapprochement entre les deux principaux candidat de gauche à l'élection présidentielle semblait improbable voire impossible, Jean-Luc Mélenchon a semblé jeudi 23 février prêt au dialogue avec son concurrent du Parti socialiste.

Invité de l'Émission politique sur France 2, le candidat soutenu par le Parti communiste s'est dit prêt à rencontrer "dimanche ou lundi" Benoît Hamon, avec lequel une amorce de dialogue s'est engagée ces derniers jours.

"Je suis ouvert à la discussion, ce n'est pas moi qui ai fermé la porte"

"Je ne ferme aucune porte, ce n'est pas moi qui ferme les portes, je suis prêt à discuter", a-t-il insisté. "Si Benoît Hamon me dit : 'Je te propose le principe d'une candidature unique', je regarderai ce qu'il me propose, ce n'est pas ce qu'il fait."

Je suis ouvert à la discussion avec Hamon. J'accepte la proposition de @SocietyOfficiel d'une discussion filmée avec lui.#LEmissionPolitique — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 23 février 2017

Il a invité Benoît Hamon à participer à ses côtés à la Marche des Insoumis pour une VIe République, organisée le 18 mars place de la Bastille, à Paris.

À la question de savoir s'il pourrait retirer sa candidature après avoir obtenu des garanties de Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon a répondu : "Pourquoi il ne la retirerait pas, lui ?"

Mélenchon "veut faire triompher des idées"

"J'ai 65 ans, vous croyez que je commence une carrière de candidat ? Ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est le triomphe d'un ordre d'idées et d'une capacité à rassembler. Je ne veux pas dilapider ça", a-t-il ajouté. "Je dois convaincre, je suis obligé de le faire. Eh bien, lui aussi, il doit en faire autant, M. Benoît Hamon."

J'ai 65 ans. Je ne commence pas une carrière. Je veux faire triompher des idées. #LEmissionPolitique — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 23 février 2017

Jean-Luc Mélenchon a aussi opposé une fin de non-recevoir à l'appel lancé jeudi par l'écologiste Yannick Jadot l'invitant à se retirer, comme lui, de la course à l'Élysée et à rejoindre Benoît Hamon pour barrer la route à l'extrême droite. "Je l'entends dire : 'C'est un pari, je me lance dans la grande aventure'. Moi, je ne fais aucun pari et je ne suis pas un aventurier", a-t-il déclaré.

Lors de l'émission, le candidat de La France insoumise a également multiplié les charges contre Marine Le Pen et est revenu sur son plan économique de relance de 100 milliards d'euros.

Avec AFP

Première publication : 24/02/2017