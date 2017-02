Le Salon de l'agriculture s'ouvre dans une ambiance morose

Le secteur agricole français, laminé par deux ans de crise, attend de pied ferme les candidats à la présidentielle lors du Salon de l'agriculture qui s'ouvre ce samedi à Paris dans un climat de découragement.

La 54e édition du Salon de l'agriculture s'ouvre ce samedi à Paris, au parc des expositions de la Porte de Versailles, dans un climat de questionnement sur le modèle agricole français éprouvé par deux ans de crise.

Pour la dernière fois de son mandat, François Hollande inaugurera ce qui sera pendant une semaine la plus grande ferme de France. L'an dernier, sa visite avait été émaillée d'incidents suscités par des éleveurs mécontents de la chute des prix, et vêtus de tee-shirts portant l'inscription: "Je suis éleveur, je meurs".

Un an plus tard, la situation n’a quasiment pas évolué. À moins de deux mois du premier tour de la présidentielle, les différents candidats qui prétendent à la fonction suprême, et qui sont attendus de pied ferme par les agriculteurs, vont retrouver un monde paysan en proie au découragement. Si en 2014, moins de 20% des agriculteurs avaient eu des revenus équivalents à 350 euros par mois, en 2016, ce chiffre est monté à 50%, selon la sécurité sociale agricole MSA.

Des agriculteurs à la peine

Malgré la récente remontée des cours du lait et de la viande, nombre d'agriculteurs sont à la peine, dans un secteur plombé par des précédents revers économiques, climatiques et sanitaires qui ont laminé les récoltes de céréales et provoqué plusieurs vagues d'épizooties. Avec des millions de canards abattus dans le sud-ouest depuis janvier pour cause de grippe aviaire pour la deuxième année consécutive, l’abattement pointe même chez les agriculteurs exposants du salon, qui sont pourtant parmi les plus compétitifs et organisés du pays.

À la veille du salon, les suicides qui endeuillent régulièrement la profession se sont aussi rappelés à l'opinion, puisqu'une productrice de lait de 47 ans a été retrouvée vendredi pendue dans sa salle de traite des Côtes d'Armor.

>> Vidéo : le Salon de l'agriculture met les agriculteurs connectés à l'honneur

Toujours est-il que le salon qui se tient jusqu'au 5 mars autour des meilleures productions issues des terroirs et territoires, tentera, comme chaque année, de faire bonne figure. Les organisateurs de rendez-vous populaire attendent de 620 à 650 000 visiteurs, contre 611 000 en 2016, qui pourront défiler devant 3 800 animaux issus de 344 races différentes.

Avec AFP

Première publication : 25/02/2017