Syrie : l’Onu peine à lancer les discussions à Genève, la violence redouble sur le terrain

Au deuxième jour du nouveau processus de négociations à Genève entre le régime de Damas et l'opposition syrienne, l’Onu tente toujours péniblement de lancer des discussions de paix, entre deux des principaux acteurs du conflit.

Aucune discussion détaillée ne s'était encore engagée vendredi avec l'ONU, et encore moins entre les deux parties, alors que, sur le terrain, la violence se poursuit en Syrie, malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis fin décembre.

Présentés par l'ONU comme une opportunité "historique", les pourparlers s'enlisent déjà. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie Staffan de Mistura a successivement rencontré vendredi les représentants du régime et de l'opposition, et il doit poursuivre ses entretiens durant le week-end. Il souhaite engager les discussions autour de trois thèmes : gouvernance, Constitution et élections. Alors que le sort du président Bachar al-Assad divise toujours, les trois sessions de discussions indirectes à Genève avaient déjà échoué en 2016.

Attaques suicides contre des sièges de la sécurité à Homs

Sur le terrain, au moins deux attentats suicide ont frappé samedi des sièges de la Sécurité dans la ville syrienne de Homs contrôlée par Damas, faisant au moins 42 morts, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

"Il y a eu au moins six attaquants et plusieurs d'entre eux se sont fait exploser aux abords des sièges de la Sûreté d'Etat et des Renseignements militaires" de la troisième ville de Syrie, a indiqué à l'AFP Rami Abdel Rahmane, directeur de l'OSDH, ajoutant que les services de sécurité ont été mis en état d'alerte dans cette ville du centre de la Syrie.

Vendredi, un attentat-suicide revendiqué par l’organisation État islamique (EI) a fait plus de 50 morts (34 civils et 17 rebelles) près d'Al-Bab, fief du groupe jihadiste dans le nord de la Syrie, qui avait été repris la veille par les insurgés alliés aux Turcs.

Avec AFP



Première publication : 25/02/2017