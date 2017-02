Tournoi des VI nations : La France s'incline face à l'Irlande 19-16

Malgré une bonne entame, l'équipe de France de Rugby a perdu son match du Tournoi des VI nations samedi contre l'Irlande. Les hommes de Guy Novès s'inclinent 19 à 16 face aux Verts.

Le XV de France n'a pas trouvé la solution. Les Bleus se sont inclinés ce samedi 25 février en Irlande 19-16, dans le cadre de la 3ème journée du Tournoi des VI Nations.

#XVdeFrance Les Bleus s'inclinent à Dublin dans un match âpre. Les tricolores n'ont pas su se défaire du piège tendu par les Irlandais... pic.twitter.com/ztNy0Pj3qG — FF Rugby (@FFRugby) 25 février 2017

Malgré une entame pleine de volonté, les hommes de Guy Novès se sont fait dominer et le déclic se fait toujours attendre. L'Irlande menait ainsi à la pause, 7-6, grâce à un essai inscrit par Conor Murray (30e). A la reprise, Sexton s'est illustré en marquant une pénalité (45e), puis un drop (50e) et un enfin autre but (55e), lui qui effectuait aujourd'hui son retour à la compétition.

En conférence de presse, le sélectionneur Guy Novès a estimé que le XV de France "stagne". "Parler de progression quand on vient de perdre est compliqué. Je n'ai pas l'impression qu'on progresse, mais on construit, c'est sûr", ,a-t-il déclaré. Il a appelé ses joueurs à "continuer |de] travailler et surtout ne pas baisser les bras".

Avec cette nouvelle désillusion, le XV du coq occupe la cinquième place du tournoi avec seulement cinq points et ne peut définitivement plus prétendre à la victoire finale.

Première publication : 25/02/2017