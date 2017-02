Plus de 150 parlementaires français demandent à François Hollande de reconnaître l'État de Palestine

Quelque 154 députés et sénateurs français, issus des rangs de la droite et de la gauche, ont adressé dimanche une lettre au président François Hollande dans laquelle ils lui demandent de reconnaître "dès à présent" l'État de Palestine.

"Monsieur le président, montrez-vous à la hauteur de l'enjeu et ne manquez pas ce rendez-vous avec l'Histoire, en reconnaissant dès à présent l'État de Palestine". C’est en ces termes que quelque 154 députés et sénateurs français demandent à François Hollande, dans un courrier transmis ce dimanche à l'AFP, de reconnaitre, au nom de la France, l'État de Palestine.

"La France doit marquer sa volonté de sortir de l'impasse sur ce conflit en réaffirmant solennellement, au nom du droit inaliénable à l'autodétermination, que le peuple palestinien est fondé à se doter d'un État. Il en va du respect du droit international comme de la sécurité d'Israël", écrivent ces parlementaires au chef de l'Etat.

La plupart des groupes politiques, de gauche comme de droite, sont représentés dans la liste des signataires. Dans celle-ci figurent notamment Gilbert Roger, député PS président du groupe d'amitié France-Palestine, les communistes Marie-George Buffet et Pierre Laurent, les sénatrices écologistes Aline Archimbaud et Esther Benbassa, les socialistes Marie-Noëlle Lienemann, Mathieu Hanotin, Catherine Tasca ou les LR Jean-Luc Reitzer et Michel Voisin.

En décembre 2014, l'Assemblée nationale avait voté une résolution socialiste reconnaissant la Palestine. Par 339 voix contre 151, les députés avaient adopté ce texte qui invitait le gouvernement français à en faire de même.

Première publication : 26/02/2017