Agriculture : “À l’image des vignerons, les producteurs doivent produire moins et mieux”

Affecté par une une crise structurelle et conjoncturelle, le monde agricole doit savoir opérer "une mutation pour s’adapter aux nouveaux modes de consommation", estime Bruno Parmentier, spécialiste des questions agricoles.

Le Salon de l’agriculture s’est ouvert à Paris dans un contexte plus que morose : la filière de l’élevage ne se relève pas de la crise née des faibles coûts d'achat du lait et de la viande bovine. Les céréaliers et les producteurs de fruits et légumes font aussi face à une période difficile en raison des mauvaises conditions climatiques en 2016. Sans oublier la filière du canard, absente du Salon et complètement anéantie par la grippe aviaire pour la deuxième année consécutive.

Doit-on craindre pour l’avenir de la filière agricole ? Pour Bruno Parmentier, spécialiste de l'agriculture et ancien directeur de l’École supérieure d'agriculture d'Angers, l’agriculture française traverse une crise conjoncturelle “en raison des mauvaises conditions climatiques”. “Les céréaliers et producteurs de légumes ont dû faire face à une pluie quasi quotidienne en avril et mai 2016 qui s’est uniquement concentrée sur la France, inondant les sols”, précise le spécialiste qui évoque “des rendements exécrables”. Au total, la récolte a diminué d’un tiers, la pire baisse depuis 30 ans. Pendant ce temps, le soleil a brillé sur le reste de l’Europe qui a produit en quantités importantes, “ce qui a généré des prix bas”, ajoute-t-il. En conséquence, le secteur agricole a totalisé une perte de 5 milliards d’euros dans l’Hexagone, selon la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA).

L'essor de l'agriculture bio Nous ne voulons plus de pansements mais une véritable stratégie pour l'Agriculture Fr. Le péril est là @ChLambert_FNSEA #OnNarretePasDeLEco — La FNSEA (@FNSEA) 25 février 2017

Produire mieux et plus cher

À ce problème ponctuel vient s’ajouter une crise structurelle, poursuit l’économiste, pour qui le modèle agricole actuel n’est plus adapté aux modes de consommation des Français. Il en donne pour exemple “la filière bovine qui n’est plus rentable”. “Durant le XXe siècle, on mangeait 20 kg de viande par an et par personne dans les années 20 pour atteindre les 100 kg à la fin du siècle, note-t-il. Aujourd’hui, une décrue est amorcée puisqu’on ne consomme que 85 kilos de viande par an et par personne”.

Face à cette nouvelle tendance, les agriculteurs, habitués à une production de masse à faibles coûts, doivent, selon Bruno Parmentier, opérer une mutation. “Ils doivent dorénavant produire moins tout en privilégiant la qualité, comme les vignerons ont réussi à le faire”, ajoute-t-il. Le secteur viticole a connu une baisse drastique de la consommation, qui est passée de 140 litres à 40 litres par an et par personne en 50 ans. “Aujourd’hui, on ne produit plus de piquette, on ne vend plus le vin en litrons, et les consommateurs ont accepté de payer beaucoup plus cher leurs bouteilles”, constate l’auteur du blog “Nourrir, manger, deux défis du siècle”.

"Promouvoir une culture écologiquement intensive"

Par ailleurs, les céréaliers et horticulteurs sont confrontés à d’autres problématiques. “L’agriculture ‘tout chimie, tout tracteur, tout pétrole’ est à bout de souffle”, poursuit le spécialiste des questions agricoles. “Ils doivent opérer une révolution agricole en passant à une culture écologiquement intensive”. Pour preuve, la consommation du bio en France affiche une croissance insolente de 20 % en 2016.

Mais le monde agricole ne semble pas encore percevoir l’ampleur de ces phénomènes. Aucune réflexion politique n’est engagée sur les vrais enjeux de la profession. “Les politiciens n’ont pas su anticiper ces changements de consommation, ajoute-t-il. L’Europe et les gouvernements successifs ne s’intéressent pas à l’agriculture". Les conséquences sont pour certains dramatiques : quelque 10 000 éleveurs vont déposer le bilan cette année.

Pour éviter de mettre la profession en péril, les agriculteurs n’ont pas d’autres choix que d’impliquer la société dans les vrais défis de la profession. "Ils doivent promouvoir l’idée que bien manger en France, c’est y dédier plus de temps et plus d’argent”, estime Bruno Parmentier. “En 1960, les Français consacraient en moyenne 38 % de leurs revenus à leur nourriture à domicile, 50 ans plus tard, 14 %. Allons-nous continuer dans cette voie et arriver aux 9 % des Anglais ou aux 7 % des Américains ?”, interroge-t-il. Le Salon de l’agriculture est, selon lui, très important, car il crée du lien entre les urbains et les ruraux. “Ainsi, nos achats de nourriture gouverneront l’agriculture”.

Première publication : 26/02/2017