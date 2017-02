Israël : des proches de Netanyahou visés par une enquête sur un contrat de défense avec l'Allemagne

Le procureur général d'Israël a ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire sur l'octroi d'un contrat de défense passé avec l'Allemagne. Des proches du Premier ministre Benjamin Netanyahou seraient impliqués.

Le ministère israélien de la Justice a annoncé, lundi 27 février, l'ouverture d'une enquête sur des faits de corruption présumés, lors de l'achat de sous-marins allemands dans lesquels seraient impliqués des proches du Premier ministre Benjamin Netanyahou.

Le contrat porte sur l'achat de trois sous-marins et d'autres bâtiments de marine, pour un coût d'environ 1,5 milliard de dollars. Cette affaire est sous les feux de l'actualité en Israël, depuis qu'il est apparu que l'avocat personnel du chef du gouvernement israélien, David Shimron, représentait aussi l'agent local du conglomérat allemand ThyssenKrupp Marine Systems, qui doit livrer les navires en question.

Plusieurs enquêtes autour de Netanyahou

Le ministère explique dans un communiqué que "de nouveaux éléments rassemblés par la police au cours des derniers mois" expliquent la décision d'ouvrir une enquête. Mais, ajoute-t-il, "il ne doit faire aucun doute qu'au vu des éléments recueillis, le Premier ministre ne figure pas parmi les suspects dans cette affaire". Benjamin Netanyahou et son avocat nient tout conflit d'intérêt.

Le Premier ministre israélien fait l'objet depuis fin 2016 de deux enquêtes : l'une pour des cadeaux luxueux que sa famille et lui sont soupçonnés d'avoir reçus de la part d'hommes d'affaires, l'autre pour avoir tenté de négocier une couverture journalistique plus favorable avec le patron du plus grand quotidien national payant. Benjamin Netanyahou dément ces accusations.

Avec AFP et Reuters



Première publication : 27/02/2017