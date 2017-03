Entre les doutes des "vallsistes" et le rejet de Mélenchon, la campagne de Hamon chahutée

Si Benoît Hamon a réussi à rallier les écologistes, il peine à rassembler dans son propre camp. Manuel Valls, qui s'est engagé à "jouer collectif", ne cache pas son inquiétude quant à la stratégie du candidat socialiste à la présidentielle.

Malgré l'accord passé avec le camp écologiste de Yannick Jadot, Benoît Hamon stagne en quatrième place dans les intentions de vote pour l'élection présidentielle 2017, autour de 15 %. Pour cause, après plusieurs semaines de tractations, il a échoué à rallier Jean-Luc Mélenchon derrière lui. Le candidat socialiste à la présidentielle est aussi toujours chahuté au sein même du PS.

Rentré de longues vacances en Espagne, Manuel Valls a réuni ses proches pour évoquer les moyens de peser sur une campagne jugée mal engagée. L'ancien Premier ministre s'est engagé à "jouer collectif" sous réserve que le candidat socialiste "bouge" sur sa ligne idéologique. "On reste groupés, pas de ralliement individuel à Emmanuel Macron", a-t-il ajouté. "On fait le maximum pour essayer de ramener le candidat au centre", a-t-il poursuivi, refusant de préciser le scénario si l'ancien ministre de l'Éducation refusait d'amender son projet.

Le ralliement à Emmanuel Macron se dessine

De son côté, le député réformateur Gilles Savary s'est dit "extrêment inquiet par la tournure que prend la campagne". Pour les nouveaux frondeurs, Benoît Hamon n'a pas fait campagne, il a perdu son temps à séduire Yannick Jadot pour 2 % d'électeurs et il s'est discrédité en tenter de se rapprocher de Jean-Luc Mélenchon.

Preuve de la cacophonie ambiante au sein du parti, la réunion du comité parlementaire de mardi après-midi a fait l'objet d'une passe d'armes entre Benoît Hamon et ses contradicteurs, selon une source parlementaire : "réformistes" et "vallsistes" ne voulaient pas aller au siège de campagne de Benoît Hamon, qui a lui-même refusé de se rendre à l'Assemblée. "Ceux qui avaient besoin d'être rassurés le sont et ceux qui avaient besoin d'un peu plus d'élan l'ont eu aussi", a déclaré à Reuters le député Christian Paul.

Ainsi, Manuel Valls et ses amis semblent préparer leur ralliement à Emmanuel Macron. Gilles Savary reconnaît qu'"il y a aujourd'hui des gens qui sont tentés tout de suite d'aller chez Macron, d'autres qui sont tentés de le faire plus tard, d'autres qui sont dans l'attentisme", a-t-il dit.

Première publication : 01/03/2017