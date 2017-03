Togo : un mort lors de manifestations contre le prix de l'essence

Un homme a été tué mardi soir à Lomé lors de manifestations de chauffeurs de taxi, qui protestent contre la dernière augmentation des prix du carburant.

Un manifestant est mort et plusieurs personnes ont été blessées mardi 28 février au soir à Lomé, la capitale du Togo. Des chauffeurs de taxis et taxis-motos y protestaient contre la hausse des prix du carburant.

"Le gouvernement déplore et condamne les manifestations de rues de ce jour, qui ont fait malheureusement un mort et un blessé par arme à feu parmi les manifestants, ainsi que plusieurs blessés dans les rangs des forces de sécurité", selon le gouvernement togolais, dans un communiqué lu par Kuessan Yovodevi, directeur de la télévision nationale (TVT).

Dans la journée, la police a dispersé les chauffeurs qui bloquaient plusieurs carrefours de Lomé pour protester contre la hausse d'environ 10 % des prix à la pompe, fixés par le gouvernement. Le 27 février dernier, le litre de super est passé de 476 à 524 francs CFA (de 0,72 à 0,8 euros), celui de gasole de 478 à 526 francs CFA et le pétrole à lampe de 425 à 468 francs CFA. Aucune explication officielle n'avait d'abord été donnée à cette augmentation, la deuxième en l'espace d'un mois, ce qui avait déclenché de vives réactions parmi la population. Certains manifestants ont dressé des barricades de pneus et de pierres, et un bus de transports en commun appartenant à l'État a été incendié.

>> À voir : "Le franc CFA est un outil de la servitude volontaire"

Dans un communiqué, le gouvernement explique cette hausse par "l'augmentation du prix du baril sur le marché international et la hausse du cours du dollar américain, la devise de paiement des produits pétroliers", soulignant que les prix sont toujours subventionnés. "Le gouvernement doit annuler ces nouveaux prix, car trop c'est trop. Cette fois-ci, nous ne baisserons pas les bras", a assuré à l'AFP Kossigan Tolou, un chauffeur de taxi. Emmanuel Sogadji, président de la Ligue des consommateurs du Togo, a estimé "injuste" cette mesure gouvernementale. "Rien ne motive cette nouvelle augmentation des prix des produits pétroliers à la pompe en ce moment. Nous apportons notre soutien aux manifestants, car c'est une décision injuste."

Avec AFP

Première publication : 01/03/2017