La valeur du bitcoin dépasse pour la première fois celle de l’or

La valeur du bitcoin, la monnaie dématérialisée, a dépassé pour la première fois celle de l’or. La hausse du Bitcoin est due à une forte demande en Chine.

Un bitcoin valait, mercredi 3 mars, 1 281,96 dollars (soit 1 215,87 euros), alors qu’une once d’or s’échangeait contre 1 227 dollars (soit 1163 euros). C’est la première fois que la valeur de la monnaie dématérialisée, créée en 2009, dépasse celle de l’or, utilisé comme moyen de paiement et valeur d'échange depuis près de quatre mille ans.

Cet exploit démontre la résilience du bitcoin, souvent critiqué pour son rôle de moyen de paiement favori des criminels qui apprécient que les transactions se fassent en dehors des circuits bancaires et soient donc beaucoup plus difficiles à contrôler. L’effondrement du jour au lendemain en 2014 de Mt Gox, qui était alors la plus importante plate-forme d’échange de bitcoins dans le monde, avait également écorné la crédibilité de cette monnaie dématérialisée.

Defining moment in monetary history? Price of #Bitcoin has crossed Gold price for first time ever. pic.twitter.com/ozkkFSmR4t — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 2 mars 2017

Mais elle a survécu et se porte donc mieux que jamais. La principale raison de son retour en grâce vient de Chine. L’utilisation du Bitcoin y a connu une hausse de 200 % en un an, malgré les efforts des autorités pour en limiter l’usage.

Guerre des monnaies en Chine

Les Chinois se ruent sur cette monnaie, car elle permet de faire sortir des devises en toute discrétion du pays, souligne le quotidien britannique Financial Times. Le yuan est à un niveau très bas par rapport aux autres monnaies ce qui incite les Chinois à vouloir échanger leurs réserves contre des devises plus fortes, comme le dollar. Les autorités essaient d’éviter cette fuite de capital, et le recours au bitcoin permet de se soustraire au contrôle étatique.

Derrière la bonne santé actuelle du bitcoin, il y a donc une bataille monétaire qui fait rage en Chine. Si Pékin réussit à mieux contrôler les transactions, le bitcoin risque de ne pas continuer longtemps à faire de l’ombre au vénérable étalon or.



Première publication : 03/03/2017