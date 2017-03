Mort de Raymond Kopa, légende du football français, à l'âge de 85 ans

Raymond Kopa, légende du football français, est mort vendredi à l’âge de 85 ans. Le Ballon d’Or 1958, double champion de France avec Reims, a remporté trois fois la Coupe d'Europe des clubs champions avec le Real Madrid.

Raymond Kopa restera comme la première star du foot français, parvenu bien avant Michel Platini et Zinédine Zidane à briller dans un grand club étranger, à remporter une Coupe d'Europe et à être élu Ballon d'Or. Le milieu offensif, vainqueur de trois Coupes d'Europe avec le Real Madrid (1957, 1958, 1959) et Ballon d'Or en 1958, est décédé vendredi 3 mars à l'âge de 85 ans, des suites d'une longue maladie, ont annoncé ses proches.

Hommage à Raymond Kopa qui est décédé ce matin. Le 1er Ballon d’or 🇫🇷 était considéré comme un des 3 plus grands joueurs de foot français. pic.twitter.com/mNjMUSe9e3 — FFF (@FFF) 3 mars 2017

L'Élysée a salué par communiqué "l’un des sportifs les plus admirés de France".

"J'ai été le premier joueur français à quitter le pays. À l'époque beaucoup de gens m'ont pris pour un traître. J'avais juste le tort d'être un précurseur", confiait-il. Modeste, Kopa omettait d'ajouter qu'il avait surtout le mérite d'être talentueux comme peu l'étaient en 1956, lorsque le Real Madrid, séduit par ses dribbles redoutables et sa vision du jeu hors pair, le chipa à Reims.

Le milieu offensif est rapidemment surnommé "Napoléon", à cause de son charisme de meneur d'homme, son intelligence tactique et, plus prosaïquement, de sa petite taille (1,68 m).

Un petit gabarit qui faillit empêcher ce fils d'émigré polonais, né Kopaszewski le 13 octobre 1931 à Nœux-les-Mines, d'entamer une carrière professionnelle. "Quand j'avais 18 ans, beaucoup de clubs de la région, Lens, Lille, Roubaix, Valenciennes... sont venus me voir. Mais ils m'avaient jugé trop petit."

Vainqueur de trois Coupes d'Europe avec le Real

C'était mal connaître la détermination du jeune homme, échappé de la mine après un accident qui entraîna l'amputation d'une partie d'un pouce et d'un index, et qui finit par signer son premier contrat à Angers. "Ce ne sera plus Raymond Kopaszewski, mais Raymond Kopa ! Cela sonne bien et se retient mieux", décide alors son entraîneur Camille Cottin. L'histoire est en marche.

Elle lui fait faire ensuite les beaux jours du stade de Reims (1951-1956) avec deux titres de champions de France à la clé (1953, 1955) et une fameuse finale de Coupe d'Europe qui lui ouvre les portes de Madrid.

👔Jean-Pierre Caillot : « Monsieur Kopa c’est le Stade de Reims et le Stade de Reims c’est Monsieur Kopa » ⚫️⚫️ https://t.co/rbg3iQOpbH pic.twitter.com/vtSOJW8HiJ — Stade de Reims (@StadeDeReims) 3 mars 2017

Avec le Real, il est le premier Français à remporter la Coupe d'Europe des clubs champions (en 1957) et le seul à la conserver deux années de rang (en 1958 et 1959).

À l'été 1959, revenu à Reims, son club de cœur, il retrouve Just Fontaine, son frère d'arme, avec lequel il a écrit un an plus tôt la plus belle page de l'équipe de France de l'époque. Au Mondial-1958 en Suède, leurs exploits conjugués ont conduit les Bleus à la troisième place. Seul le Brésil d'un gamin nommé Pelé s'est montré plus fort en demi-finale (5-2). Mais à défaut de sacre, Kopa fut désigné meilleur joueur du tournoi et Just Fontaine a fini le tournoi en ayant marqué 13 buts inscrits (record toujours en cours). Il reçut aussi cette année-là le prestigieux Ballon d'Or.

Joueur jusqu'à 70 ans

"Sur le terrain, ça a été un coup de foudre immédiat. On s'est trouvé de suite", racontera plus tard Just Fontaine avec lequel Raymond Kopa mena plus d'une bataille contre les instances du football français, aux premières heures de l'UNFP (syndicat des joueurs pros), pour instaurer les contrats ne liant plus à vie le joueur et le club.

Kopa mit un terme à sa carrière en 1967, après deux titres de champion de France supplémentaires remportés avec Reims.

Il continua de jouer en amateur, jusqu'à ses 70 ans. Il fallut une ostéotomie (section d'un os) à la jambe droite pour briser sa formidable longévité.

Un hommage à Raymond Kopa sera rendu sur tous les terrains français ce week end, annonce la LFP (Ligue de football professionnel).

Hommage à Raymond KopaUne minute de silence sera observée sur tous les terrains en hommage à Raymond Kopa → https://t.co/VO4jugPtSa pic.twitter.com/M5LXHdO8iK — LFP (@LFPfr) 3 mars 2017

Avec AFP



Première publication : 03/03/2017