Affaire Fillon : perquisition au domicile parisien du couple

Des policiers ont mené, jeudi, une perquisition au domicile de François Fillon et son épouse, à Paris, dans le cadre de l'enquête sur les emplois présumés fictifs dont la famille du candidat à la présidentielle auraient bénéficié.

Une perquisition a eu lieu, jeudi 2 mars, au domicile parisien de François et Penelope Fillon, alors qu'une information judiciaire a été ouverte sur des soupçons d'emplois fictifs visant le candidat de la droite à la présidentielle, a appris l'AFP de sources concordantes.

La perquisition "a eu lieu plus tôt dans la journée" au domicile du couple, dans le VIIe arrondissement de Paris, a dit une source proche du dossier, confirmant une information du Parisien.

Des perquisitions avaient déjà été menées à l'Assemblée nationale et à la Revue des Deux Mondes au début de l'enquête préliminaire, ouverte fin janvier par le parquet national financier (PNF). Les enquêteurs s'étaient également fait remettre des documents au Sénat. L'épouse de François Fillon a été rémunérée par le passé comme assistante parlementaire de son mari et de son suppléant, mais aussi par la revue littéraire, et les enquêteurs tentent d'établir s'il s'agissait dans chaque cas d'un vrai travail ou d'un emploi fictif.

Le PNF a confié vendredi dernier les investigations à trois juges d'instruction, qui ont convoqué les époux Fillon en vue de leur éventuelle mise en examen. Le candidat, qui sera entendu le 15 mars par les magistrats, a toutefois exclu de se retirer de la course à l'Élysée malgré de nombreuses défections à droite. La société de conseil 2F de François Fillon, pointée du doigt par ses adversaires politiques qui crient aux "conflits d'intérêts", est domiciliée à la même adresse que l'appartement parisien du couple.

Avec AFP

Première publication : 03/03/2017