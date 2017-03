"Le plan J... comme Juppé"

Au menu de cette revue de presse française, le rebondissement annoncé dans le camp de la droite à la présidentielle avec la sortie du "plan J comme Juppé", le décryptage du programme d'Emmanuel Macron mais aussi la découverte étonnante du camp souterrain de l'"armée troglodyte" de l'organisation État islamique, près de Mossoul. Coup de projecteur, enfin, sur la crise du Comité international olympique, qui fait face au désamour des capitales.

"Plan J comme Juppé" : le Parisien annonce un rebondissement ce week-end à droite dans la course à la présidentielle. "Juppé se prépare", titre le quotidien en une. Selon le Parisien, le maire de Bordeaux pourrait sortir de sa réserve et se déclarer d’ici dimanche. Un "plan Orsec" actionné en urgence par des élus, qui ne pardonnent pas à François Fillon son jusqu’au-boutisme et sa charge au canon contre les juges. Un plan Juppé confirmé en une de l’Opinion, pour qui "l’opération Juppé est lancée". Le quotidien libéral évoque un week-end décisif et une course de vitesse. Lors du rassemblement au Trocadéro, dimanche, le candidat de la droite espère garder la main et réunir 200 000 personnes. Pour l’Humanité, "François Fillon espère rejouer la manif pour tous ".

Pendant ce temps, Emmanuel Macron a dévoilé son "contrat pour la nation". Un programme d’équilibriste, estime Libération, qui énumère des mesures novatrices de gauche mais aussi de droite pour un "programme centriste", estime Laurent Joffrin, dans son édito. Guillaume Tabard dans le Figaro estime que Macron, c’est finalement l’art "de séduire tout le monde et de ne fâcher personne".

Le Figaro revient aussi sur la guerre à Mossoul et cette étonnante découverte de l’armée irakienne : la mise au jour d’une armée troglodyte. Les forces irakiennes ont découvert près de l’aéroport Mossoul un incroyable camp militaire souterrain. Un complexe qui a hébergé les hôtes de marque de l’Organisation État islamique. À l’intérieur, des chambres sommaires à même la roche, des cabines de douche avec toilettes, des salles de réunion et même un vaste espace avec bassin pour la prière.

Le Figaro s’intéresse au Comité international olympique. En pleine crise, après les JO de Rio, il tente de "recoller les anneaux". À sept mois de la désignation de la ville hôte des JO 2024, force est de constater que seules deux villes sont en lice : Paris et Los Angeles.



Par Sandrine GOMES