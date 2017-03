Élections en Irlande du Nord : les unionistes ne devancent plus les nationalistes que d’un siège

Le parti unioniste démocrate (DUP) a remporté les élections anticipées de jeudi, en Irlande du Nord, d’une très légère avance sur les nationalistes du Sinn Fein. Les deux partis ont maintenant trois semaines pour former un gouvernement.

Le parti unioniste démocrate (DUP), favorable à l’union avec la Grande-Bretagne, a conservé la majorité au Parlement d’Irlande du Nord mais ne devance plus le Sinn Fein nationaliste que d’un siège, selon les résultats définitifs des élections anticipées de jeudi, rendus publics dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 mars.

Les Nord-Irlandais se sont rendus en masse dans les bureaux de vote jeudi, où une participation de 65 %, inédite en 20 ans, a été enregistrée, après un vote sur le Brexit qui a donné une nouvelle résonance à la question des relations avec Londres.

Avec 28 sièges, contre 27 pour les nationalistes, les unionistes n'ont pas réussi à rassembler les voix nécessaires pour obtenir 30 sièges à l'Assemblée, ce qui les prive de leur pouvoir de veto, qu'ils ont notamment utilisé pour bloquer la légalisation du mariage homosexuel.

Les deux partis ont maintenant trois semaines pour former un gouvernement. Une tâche qui semble plus ardue que jamais, malgré la menace d'un retour au contrôle direct de Londres, qui fait horreur aux nationalistes et priverait les unionistes d'une voix au chapitre pendant les négociations en vue du Brexit, rejeté par 56% des Nord-Irlandais lors du référendum du 23 juin dernier.



Première publication : 04/03/2017