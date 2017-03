Grève de contrôleurs aériens : près d'un tiers des vols annulés dans l'ouest et le sud de la France

Jusqu'à un tiers des vols pourraient être annulés la semaine prochaine dans l'ouest et le sud de la France, en raison d'une grève des contrôleurs aériens.

En raison d’une grève des contrôleurs aériens, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a recommandé, vendredi 3 mars, aux compagnies de réduire dès lundi 6 mars de 25 % à 33 % leurs vols survolant ou desservant le sud et l'ouest de la France.

Le syndicat Unsa, qui rassemble environ 20 % des quelque 4 000 aiguilleurs du ciel au niveau national, a déposé un préavis de grève de lundi 6 à vendredi 10 mars pour les centres de Brest et Bordeaux, et un autre de mardi 7 à jeudi 9 mars pour celui d'Aix-en-Provence. Le syndicat estime que ses propositions d'organisation du temps de travail ne sont pas prises en compte par l'Aviation civile, dont il dénonce le "dogmatisme".

Ce protocole, signé en juin 2016 avec le SNCTA (syndicat national des contrôleurs du trafic aérien) et l'Unsa, apportait des garanties pour stopper les baisses d'effectifs et prévoyait de renégocier localement le cadre social et indemnitaire pour gagner en performance et notamment permettre de mieux répondre aux pics d'activité l'été.

Hôtesses et stewards en grève fin mars

L'Unsa indique avoir fourni des "contre-projets" de répartition du temps de travail permettant de maintenir le principe de six jours travaillés sur 12 dans les trois centres. Interrogée, la DGAC fait valoir que les centres de contrôle de Reims et Roissy ont adopté le rythme de "7 sur 12", et qu'une adaptation similaire est prévue à Nice en mai.

Air France a indiqué à l'AFP qu'elle assurerait 100 % de ses vols long-courrier, 99 % sur le moyen-courrier et plus de 80 % des liaisons intérieures. La compagnie n'exclut pas des retards. Pour sa part, EasyJet a annulé 38 vols prévus lundi.

Par ailleurs, les hôtesses et stewards d'Air France sont appelés à la grève du 18 au 20 mars à l'initiative de deux de leurs principaux syndicats, le SNPNC et l'Unsa-PNC, pour protester contre les efforts qui leur sont demandés et la création d'une nouvelle compagnie long-courrier à coûts réduits.



Première publication : 04/03/2017