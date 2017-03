Automobile : PSA officialise le rachat d'Opel et de Vauxhall

Le groupe automobile français PSA (Peugeot-Citroën) a officialisé le rachat à General Motors de la marque allemande Opel et du constructeur britannique Vauxhall.

Opération éclair pour mettre la main sur la marque à l'éclair. Le constructeur automobile français PSA - qui englobe les marques Peugeot et Citroën - a officialisé un accord avec General Motors (GM) pour acquérir Opel, obtenu après six mois de négociations seulement. "Je n'ai jamais vu un timing aussi rapide dans un secteur aussi complexe que l'automobile", confirme un négociateur sous couvert d'anonymat au quotidien Les Echos.

L'acquisition de la marque allemande, détenue par General Motors depuis 1929, coûte 1,3 milliard d'euros au groupe français. Mais PSA rachète également le constructeur britannique Vauxhall et une partie de la banque de financement européenne de GM et va au final dépenser 1,78 milliard d'euros pour boucler l'affaire.

Trois ans pour dégager des profits

Peugeot s'est dit persuadé de pouvoir "réaliser d'importantes économies d'échelle et de dégager des synergies dans les domaines des achats, de la production et de la recherche et développement". Le Français espère économiser 1,7 milliard d'euros par an "d'ici à 2026".

Le principal défi pour PSA est de remettre Opel sur l'autoroute des profits. La marque allemande n'en a pas dégagé depuis le début du XXIe siècle. Une situation de déficit chronique qui a joué dans la décision de Mary Barra, la PDG de General Motors, de se séparer de la marque à l'éclair.

Carlos Tavares, le président du directoire de PSA, s'est donné trois ans pour faire sortir les comptes d'Opel du rouge.

