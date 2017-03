Merouane Benahmed, ancien du GIA recherché par Paris, extradé par la Suisse

La Suisse a extradé lundi Merouane Benahmed, un ancien membre du Groupe islamique armé (GIA) algérien, vers la France. Paris le recherchait depuis septembre 2016.

La France le recherchait depuis septembre 2016 pour non respect de son assignation à résidence : Merouane Benahmed, un ancien membre du Groupe islamique armé (GIA) algérien, a été extradé lundi 6 mars par la Suisse vers la France. Arrêté en Suisse il y a six mois après y avoir demandé l'asile, il "a été remis aux autorités françaises au poste-frontière de Thonex-Vallard", a déclaré dans un courriel Folco Galli, porte-parole du ministère de la Justice.

La #Suisse extrade l'Algérien Merouane Benahmed, ancien membre du GIA, vers la #France pic.twitter.com/D36wb1zcn9 — Romain Caillet (@RomainCaillet) 6 mars 2017

Merouane Benahmed, 43 ans, était assigné à résidence à Evron, dans l'ouest de la France, depuis décembre 2015, mais le 8 septembre 2016, il ne s'était pas présenté à la gendarmerie pour l'un de ses quatre pointages quotidiens. Le 21 septembre, il était réapparu au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, en Suisse, "pour y déposer une demande d'asile", selon le récit de la police cantonale vaudoise. Il avait été arrêté le lendemain.

En décembre, le ministère suisse de la Justice avait donné son feu vert à la demande d'extradition de la France. Benahmed avait fait alors appel, mais le tribunal pénal fédéral avait rejeté son recours le mois dernier.

Merouane Benahmed, marié et père de quatre enfants, avait fui son pays en 1999 et avait été condamné à 10 ans de prison en France dans le cadre de l'affaire des filières tchétchènes, soupçonnées de projeter des attentats à Paris. Libéré en 2011, il vivait depuis sous le régime de l'assignation à résidence, la Cour européenne des droits de l'Homme ayant refusé son extradition vers l'Algérie à cause de sa condamnation à mort par contumace dans ce pays.

