Jessica Chastain : "Pour moi, toutes les femmes sont fortes"

Nous avons rencontré Jessica Chastain, l'une des actrices les plus talentueuses du moment, à l’occasion de la sortie en France du film "Miss Sloane". Comme à son habitude, elle y incarne une femme de caractère : une lobbyiste engagée dans une bataille sans merci contre les défenseurs du port d'armes aux États-Unis.

Dans "Miss Sloane", thriller politique de John Madden, Jessica Chastain incarne avec conviction une redoutable lobbyiste, pour qui la fin justifie les moyens.

Révélée en 2011 dans "Tree of life", l’actrice américaine a tourné au rythme de quatre films par an, passant du thriller politique, comme "Zero Dark Thirty", à la science-fiction, comme dans "Seul sur mars".

Jessica Chastain, qui aime incarner des "femmes fortes", confie à France 24 avoir un penchant pour les personnages qui "défient les stéréotypes".

Par Louise DUPONT