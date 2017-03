Le groupe État islamique revendique l'attaque contre le principal hôpital militaire d'Afghanistan

Plusieurs assaillants ont attaqué, mercredi, le principal hôpital militaire d'Afghanistan, le Sardar Daud Khan à Kaboul. L'organisation État islamique a revendiqué cette attaque.

Une attaque était en cours, mercredi 8 mars, contre le principal hôpital militaire d'Afghanistan, situé à Kaboul, ont annoncé des sources officielles à l'AFP. Plusieurs des assaillants seraient toujours retranchés à l'intérieur de cet établissement, qui compte 400 lits.

"L'hôpital Sardar Daud Khan est attaqué, nous savons que plusieurs assaillants sont entrés à l'intérieur", a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense, le général Daulat Waziri. Wassim Nasr, spécialiste des réseaux jihadistes à France 24, indique que le groupe État islamique a revendiqué l'attaque.

Plusieurs tirs ont d'abord retenti, suivis d'une explosion autour de 9 h 10 heure locale (4 h 40 GMT) a constaté l'AFP. "Un kamikaze a déclenché sa charge devant l'hôpital militaire. Plusieurs assaillants sont ensuite entrés à l'intérieur et s'y trouvent toujours", a indiqué à l'AFP une source de sécurité, sous couvert d'anonymat. Deux nouvelles fortes explosions ont retenti à 10h35 et 10H45 sans faire de victimes, dont l'une au moins provenait d'une voiture piégée sur le parking de l'hôpital, selon le porte-parole de la Défense.

Déguisé en médecin

Un employé, Abdoul Qadir, a déclaré à Reuters, que plusieurs hommes armés s'étaient apparemment retranchés à l'intérieur. L'un d'eux portait une blouse de médecin, sous laquelle il avait dissimulé un fusil d'assaut AK-47, a raconté ce témoin, selon lequel l'assaillant a ouvert le feu après être entré dans l'hôpital et a tué au moins un patient et un employé.

Cette opération, qui n'a pas encore été revendiquée, intervient une semaine après une double attaque suicide contre deux enceintes des services de sécurité à Kaboul, police et renseignements (NDS), qui avaient fait officiellement 16 morts et plus d'une centaine de blessés.

Avec AFP et Reuters



Première publication : 08/03/2017