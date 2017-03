Bataille de Mossoul : le calife autoproclamé de l'EI Abou Bakr al-Baghdadi serait en fuite

Selon un responsable de la Défense américaine, le chef de l'EI serait en fuite. Il aurait quitté Mossoul, où il avait fait sa seule apparition publique en juillet 2014, avant que la ville ne soit isolée par les forces irakiennes.

Alors que les revers se multiplient pour l’organisation État islamique (EI) à Mossoul, le chef du groupe terroriste Abou Bakr al-Baghdadi serait en fuite.

C'est ce qu'affirme un responsable de la Défense américaine, cité par l’AFP. "Il a probablement quitté Mossoul avant que Mossoul et Tal Afar ne soient isolées par les forces irakiennes", indique ce responsable, sous couvert d'anonymat, en référence à un autre bastion de l'EI, à l'Ouest. Sa seule préoccupation serait désormais sa survie, dit-il.

>> Vidéo : les forces irakiennes pénètrent dans le musée vandalisé de Mossoul

Le calife autoproclamé de l'EI avait fait sa seule apparition publique à Mossoul en juillet 2014, peu après la prise de la deuxième ville irakienne par son organisation.

"Isolé et surveillé"

Traqué par le commandement américain des forces spéciales (Socom) et les agences de renseignement américaines, le chef de l'EI "n'exerce probablement aucune influence tactique sur la manière dont la bataille est menée" contre les forces irakiennes à Mossoul. "Il a probablement donné de grandes orientations stratégiques" à ses chefs militaires sur place et les a laissés mener le combat, a-t-il ajouté.

Début février, le Premier ministre irakien Haider al-Abadi avait affirmé qu’Abou Bakr al-Baghdadi, était isolé et surveillé, dans un entretien exclusif accordé à France 24. "Il est presque seul en ce moment. Il n'a pas beaucoup de personne de confiance, il est isolé, et nous surveillons ses mouvements", avait-il indiqué. Et de préciser qu’une opération de la coalition internationale anti-jihadiste avait permis de "tuer et d’éliminer" la plupart de l’entourage du chef de l’EI.

Le 2 novembre, Abou Bakr al-Baghdadi avait appelé, dans un message audio, ses hommes à "tenir" Mossoul. Visé par des frappes aériennes et donné pour mort ou blessé à plusieurs reprises, il reste toutefois insaisissable.

Première publication : 09/03/2017