L'Union européenne débat de son avenir post-Brexit

Les dirigeants européens sont réunis à Bruxelles, vendredi, pour relancer une dynamique au sein de l'UE, quitte à envisager une Europe à "plusieurs vitesses" pour avancer sur certains dossiers en dépit de l'opposition de certains États membres.

Au lendemain de la réélection du Polonais Donald Tusk à la tête du Conseil européen, malgré l'opposition du gouvernement conservateur de son pays d'origine, les dirigeants des pays de l’Union européenne réunis vendredi 10 mars à Bruxelles, sans le Royaume-Uni, doivent débattre de leur quête d'unité à 27.

L’enjeu des discussions sur l'avenir de l'Europe post-Brexit, qui doivent déboucher sur une déclaration solennelle à Rome le 25 mars, à l'occasion de la commémoration des 60 ans du traité fondateur de l'Union, consiste à trouver une "articulation entre 'unité' et 'plusieurs vitesses'", précise une source diplomatique.

Porte ouverte

Cette notion d’Europe à "plusieurs vitesses" est mise en avant depuis plusieurs semaines par certains États-membres qui souhaitent, à l’image de Paris et Berlin, que l'Europe puisse avancer sur certains dossiers sans être bloquée par l'opposition d’autres pays, par exemple dans le renforcement de la défense européenne.

Un document de travail proposait vendredi matin que les Vingt-Sept travaillent "ensemble pour promouvoir le bien commun" en laissant la "possibilité à certains de se rapprocher, d'aller plus loin et plus vite dans certains domaines". Le texte suggère de laisser une "porte ouverte à ceux qui aimeraient les rejoindre plus tard".

Avec AFP

Première publication : 10/03/2017