Ligue Europa : l'OL domine l'AS Roma et prend une légère option pour la qualification

L'OL a dompté l'AS Rome, jeudi soir sur sa pelouse, en huitièmes de finale aller de la Ligue Europa (4-2), grâce notamment à deux buts somptueux de Fekir et Lacazette. Un succès de prestige capital avant le match retour, qui promet un duel serré.

Logiquement mené par l’AS Roma à la mi-temps, l’Olympique Lyonnais s'est rebellé pour finalement s’imposer sur le score de 4 buts à 2 au Parc OL, lors de l’affiche des matchs aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Toutefois, les deux buts inscrits à l’extérieur par les giallorossi, actuels deuxièmes du championnat d'Italie, pourraient peser très lourds, lors du match retour le 16 mars.

Tolisso, Fékir et Lacazette dynamitent la défense romaine

Les Rhodaniens, qui avaient pourtant débuté cette rencontre spectaculaire de la meilleure des manières avec un but du jeune défenseur Mouctar Diakhaby inscrit dès la huitième minute de jeu, ont ensuite sombré : Mohamed Salah a égalisé pour les Romains (20e), avant que Federico Fazio (33e) ne donne l'avantage à son équipe.

Mais l'OL, qui s'est fixé l'objectif de remporter la compétition, est revenu électrisé et bien déterminé à l’emporter après la pause. Déjà convoité par des cadors de la Serie A (Juventus et Naples), Corentin Tolisso a sûrement vu sa cote grimper un peu plus après son égalisation d’un bon tir du droit à la suite d'un une-deux avec Alexandre Lacazette (47e).

Remplaçant au coup d’envoi, l’international français Nabil Fekir a redonné l'avantage aux Gones à la faveur d'une action individuelle de grande classe, quatre minutes après son entrée en jeu (74e). C’est Alexandre Lacazette qui a ensuite porté l’estocade, dans le temps additionnel, d'un tir en pleine lucarne (93e).

Dans les autres rencontres de cette soirée européenne, Genk a atomisé La Gantoise (2-5) lors du derby belge, le Celta Vigo s'est imposé face à Krasnodar (2-1), l'Olympiakos a concédé le match nul contre le Besiktas (1-1), et les équipes allemandes de Schalke 04 et de Mönchengladbach se sont neutralisées (1-1). Enfin, malgré les titularisations de Paul Pogba et de Zlatan Ibrahimovic, Manchester United a été tenu en échec, en Russie, par Rostov (1-1).

Première publication : 10/03/2017