Tournoi des VI nations : la France s'impose largement face à l'Italie, 40 à 18

Après avoir mis les gaz en seconde période, le XV de France s'est offert une bouffée d'oxygène dans le Tournoi des six nations en s'imposant samedi en Italie (40 à 18) à l'occasion de la quatrième journée.

Cette deuxième victoire dans la compétition, la première à l'extérieur depuis l'arrivée de Guy Novès à la tête de la sélection fin 2015 permet aux Bleus de ne pas sombrer dans la sinistrose, deux semaines après le net revers en Irlande (9-19), qui était aussi la deuxième défaite de l'équipe de France (après celle face à l'Angleterre). En prime, quatre essais, synonymes de bonus offensif.

Avec ce succès, les rugbymen français peuvent éventuellement finir sur le podium du Tournoi, pour la première fois depuis 2011, en cas de succès face aux Gallois samedi prochain au Stade de France.

Entame fébrile

Les Français, en plein doutes après leur revers à Dublin, ont montré des signes de redressement en dépit d'un mauvais premier quart d'heure après lequel ils étaient menés 8 à 3. On a cru alors être dans la lignée de leur dernière prestation marquée par beaucoup de fébrilité.

Dépassés dans l'agressivité, auteurs de plusieurs fautes, acculés dans leur camp, ils n'y étaient pas. Mais, portés par leur nette domination en mêlée fermée et bien aidés par les courants d'air de la Nazionale en défense (58 % de réussite au plaquage à la mi-temps, 49 % au final), ils ont progressivement refait surface.

Pour mener à la pause (16 à 11) grâce à la botte de Camille Lopez (aux 8e, 18e et 34e minutes) et un essai de Gaël Fickou (21e) après une action initiée à 80 mètres des poteaux. Un bel essai, comme le dernier, inscrit par Brice Dulin (77e) après une relance de Noa Nakaitaci et un relais de Kévin Gourdon.

Alternance

En début de seconde période, le XV de France a pris la mesure de l'Italie avant de donner une ampleur plus large au score dans le dernier quart d'heure de jeu. On a alors vu des actions avec plusieurs temps de jeu et des passes dans le bon tempo, comme celle qui a amené une pénalité de Lopez (42e).

Sous le feu des critiques après son match à Dublin, la charnière formée de Baptiste Serin et Camille Lopez a réalisé une bonne prestation. Elle a cette fois bien mieux alterné le jeu, utilisant quasi systématiquement du jeu au pied pour sortir de son camp, et a fait preuve de dynamisme en attaque.

Avec les essais de Virimi Vakatawa (48e) et Louis Picamoles (67e), les Bleus ont davantage varié les formes de jeu qu'il y a deux semaines. Mais ils ont aussi gâché quelques occasions, la faute à de récurrentes scories dans le jeu : ce ballon non sorti après un maul (31e), ou encore par exemple ces deux en-avants à proximité de l'en-but italien (40e, 65e).

Samedi prochain, au Stade de France, face à des Gallois bien mieux armés que les Azzurri, les Bleus devront confirmer qu'ils ont retrouvé confiance et maîtrise du jeu.

Cette victoire permet d'ores et déjà au XV de France de garder sa 8e place mondiale et ainsi de bénéficier a priori d'un tirage au sort favorable pour la Coupe du monde 2019 au Japon.

Avec AFP

Première publication : 11/03/2017