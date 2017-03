À Metz, le ministre turc des Affaires étrangères qualifie La Haye de "capitale du fascisme"

Refoulé des Pays-Bas samedi, le ministre turc des Affaires étrangères tenait meeting dimanche à Metz, en France. Malgré les avertissements de Jean-Marc Ayrault, Mevlüt Cavusoglu a qualifié dimanche les Pays-Bas de "capitale du fascisme".

Les tensions ne risquent pas de s’apaiser entre la Turquie et les Pays-Bas, où le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Cavusoglu, a été refoulé samedi. En meeting à Metz (Moselle), il a déclaré dimanche 12 mars devant près d’un millier de personnes issues de la communauté turque de l’est de la France, que les Pays-Bas étaient la "capitale du fascisme". Le ministre s'est exprimé à l'invitation de l'Union des démocrates turcs européens (UETD)

Les premiers mots du ministre des affaires étrangères turc a Metz : Les Pays-Bas ce sont des fascistes pic.twitter.com/hKodj4OM7A — Gaele Joly (@joelgaly) 12 mars 2017

Peu avant son intervention, le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, avait pourtant, dans un communiqué, invité Ankara à éviter les "excès et les provocations". "Face à la tension existant actuellement entre la Turquie et plusieurs États membres de l'Union européenne, la France appelle à l'apaisement", a écrit le ministre. "Dans ces circonstances, il est indispensable de faire preuve de responsabilité et d'éviter les polémiques inutiles", a-t-il ajouté.

"Absence de menace avérée à l’ordre public" selon Ayrault

Le rassemblement de Metz, prévu depuis plusieurs semaines, suscite un intérêt médiatique inattendu, car depuis samedi les autorités néerlandaises ont décidé de refouler deux ministres turcs, dont le chef de la diplomatie, du territoire néerlandais, Mevlut Cavusoglu, qui voulaient faire campagne auprès de la diaspora en vue du référendum constitutionnel du 16 avril. Cette décision a été dénoncée par le président truc Recep Tayyip Erdogan qui a accusé La Haye d'entretenir des "vestiges du nazisme".

Interdit de meeting aux Pays-Bas, Mevüt Cavusoglu, n’a pas été empêché de tenir réunion à Metz dimanche. "La France est un État de droit qui tient compte des circonstances", a souligné Jean-Marc Ayrault. "En l'occurrence, en l’absence de menace avérée à l’ordre public, il n'y avait pas de raison d’interdire cette réunion qui, au demeurant, ne présentait aucune possibilité d’ingérence dans la vie politique française."

>> À lire sur France 24 : "Pays-Bas : une ministre turque refoulée, une manifestation pro-Erdogan dispersée"

Cette tournée européenne du chef de la diplomatie turque vise à faire campagne pour l'adoption en Turquie du projet de révision constitutionnelle qui renforcerait les pouvoirs du président turc en cas d'issu favorable. Le projet sera soumis à référendum le 16 avril. La communauté turque en France est forte d'environ 700 000 personnes, dont 160 000 dans le Grand Est.

Des centaines de personnes assistent au meeting du ministre des affaires étrangères turc au palais de congrès a Metz. Ambiance très calme pic.twitter.com/IotNjTWOY2 — Gaele Joly (@joelgaly) 12 mars 2017

Avec AFP et Reuters

Première publication : 12/03/2017