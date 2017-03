Le Royaume-Uni aura-t-il sa place dans le programme Erasmus après le Brexit ?

Parmi tout ce qui est né de l’Union européenne, le programme d’échange universitaire Erasmus fait l’unanimité. Mais le vote des Britanniques en faveur du Brexit risque de remettre en question la participation du Royaume-Uni.

Les Britanniques ont gâché la fête. Alors que le programme d’échange universitaire Erasmus célèbre cette année ses 30 ans, l’événement est terni par l’incertitude qui pèse sur le futur du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Le choix qu’ont fait les Britanniques, le 23 juin 2016, de quitter l’UE pourrait aussi les exclure du programme Erasmus, même si rien n’a encore été décidé.

Baptisé du nom d’Erasme, célèbre philosophe néerlandais de la Renaissance, Erasmus a été lancé en 1987 par onze pays membres de l’UE, dont le Royaume-Uni. Depuis, le programme a permis à plus de 4 millions d’étudiants d’étudier dans un autre pays européen que le leur en leur accordant des bourses et leur évitant de payer les frais de scolarité. Devenu Erasmus+ en 2014, il a été étendu aux apprentis et aux bénévoles, mais aussi aux salariés et à leur enfants ainsi qu’aux demandeurs d’emploi. Le nombre de pays membres d’Erasmus a triplé depuis sa création. Aujourd’hui, le programme compte 33 membres, dont des pays non-membres de l’UE, comme la Norvège et l’Islande, et comprend 160 autres pays partenaires.

Popularisé en France notamment grâce au film de Cédric Klapisch "L’Auberge espagnole", sorti en 2002, le programme Erasmus survivra bien entendu au Brexit. Mais les étudiants britanniques, eux, risquent de perdre au change. Une ironie cruelle vu que la grande majorité des jeunes Britanniques a voté pour le maintien du pays dans l’UE. Et ils ne seront pas les seuls à être pénalisés : le Royaume-Uni est l’un des pays clé d’Erasmus. En 2015, c’était la troisième destination la plus demandée par les participants, et la destination privilégiée des étudiants français, sans aucun doute désireux de pratiquer leur anglais.

Pas de changement pour les deux prochaines années

Tant que le Royaume-Uni reste membre de l’UE, le statu quo prévaut. Au cours des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, les échanges Erasmus ne seront donc pas affectés.

Pour Marianne de Brunhoff, chargée des relations européennes et internationales et de la coopération au sein du ministère français de l’Éducation, l’idée d’une sortie du Royaume-Uni d’Erasmus ne doit néanmoins pas être exclue. Mais elle assure à France 24 que les étudiants français auront toujours la possibilité de se tourner vers "d’autres pays anglophones ou bien dispensant de nombreux cours en anglais, comme les pays nordiques ou les Pays-Bas". Selon elle, il est encore trop tôt pour constater des changements dans les choix de destinations des étudiants qui seraient liés au Brexit.

Mais, le Royaume-Uni pourrait-il aussi choisir de rester dans le programme Erasmus ?

Après tout, plusieurs pays non-membres de l’UE y participent pleinement. Pour cela, ils doivent prendre part au financement du programme et accepter le principe fondateur de l’UE de la libre circulation des personnes. Mais au vu du scénario de "hard Brexit" annoncé par la Première ministre Theresa May et du renforcement des contrôles de l’immigration qu’elle a promis d’appliquer, un tel scénario semble bien peu probable.

Interrogée par France 24, Ruth Sinclair-Jones, directrice de l’agence britannique d’Erasmus+, assure que "la priorité numéro un devrait être de s’assurer que le Royaume-Uni puisse rester un membre à part entière d’Erasmus+ parce que cela bénéficie à tout le monde, pas seulement au Royaume-Uni". Dans le cas où cette option ne serait retenue, Ruth Sinclair-Jones réclame la mise en place d’un système alternatif, "pour que les prochaines générations de jeunes Britanniques ne soient pas privés des bénéfices de la rencontre avec d’autres étudiants européens".

L’exemple suisse

La Suisse, qui n’a pourtant jamais fait partie de l’UE, a été membre d’Erasmus. Mais en 2014, le résultat d’un référendum sur le renforcement des contrôles d’immigration a forcé le pays à quitter le programme. La législation suisse ne garantissait plus la libre circulation des personnes. Pour pallier ce manque, Berne a lancé le Swiss-European Mobility Programme (SEMP). Mais, sans financement de Bruxelles, la Suisse doit elle-même financer ce programme à hauteur de 22,9 millions d’euros.

Deux options s’offre donc désormais à Londres. Soit rester dans le programme Erasmus et en accepter les contraintes ainsi que le coût financier. Soit en sortir, et financer entièrement une solution alternative.

La directrice de l’agence britannique d’Erasmus+ assure à France 24 qu’Erasmus bénéficie outre-Manche d’une grande sympathie. "Ce qui est encourageant, c’est que les autres pays membres sont également très désireux de voir le Royaume-Uni rester dans le programme Erasmus", précise-t-elle. Il existerait donc une volonté commune de maintenir Londres dans Erasmus. Reste à savoir si Downing Street, qui s’oriente vers un Brexit "dur", acceptera de maintenir le principe de la libre circulation des personnes. Mais aussi si Bruxelles acceptera de faire une exception pour le Royaume-Uni.

Traduit de l'anglais par Julia Dumont. Pour lire l'article dans sa version originale, cliquez ici.

Première publication : 12/03/2017