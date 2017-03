Les Néerlandais se rendent aux urnes pour des législatives scrutées de près

Des élections législatives se déroulent mercredi aux Pays-Bas. La performance du candidat d'extrême droite Geert Wilders, redescendu dans les sondages après avoir fait la course en tête, est au centre des attentions.

Les Néerlandais sont appelés aux urnes, mercredi 15 mars, pour des législatives qui vont être scrutées de près en Europe. Après le Brexit et la victoire de Donald Trump, beaucoup considèrent ce scrutin aux Pays-Bas comme un nouveau baromètre du populisme.

Quelle sera la performance de la formation du député islamophobe Geert Wilders, qui est redescendu dans les derniers sondages après avoir caracolé en tête pendant de nombreux mois ? Dans son programme politique qui tient en un feuillet, celui-ci a promis de fermer les frontières aux immigrants musulmans, d'interdire la vente du Coran et de fermer les mosquées, dans un pays dont la population compte environ 5 % de musulmans.

Les 12,9 millions d'électeurs potentiels peuvent se rendre aux urnes dès 7 h 30 (6 h 30 GMT) sur le chemin du travail ou de l'école, les bureaux de postes étant installés dans les gares, les magasins, ou parfois même chez des particuliers. Les bureaux fermeront à 21 h (20 h GMT), et les premières estimations sont attendues peu après, alors qu'un nombre record d'électeurs ignorent quel candidat choisir.

Duel Rutte-Wilders

Dans une ultime tentative de séduire les électeurs, les têtes de listes se sont écharpées mardi soir à la télévision. "Si les gens ont besoin d'un dirigeant, c'est vers moi que leur regard se tourne", a affirmé le Premier ministre Mark Rutte. Ce candidat du statu quo a tenté de transformer l'élection en duel avec Geert Wilders et assuré aux Néerlandais qu'ils avaient le choix entre deux options : le chaos ou la stabilité.

Geert Wilders : "Les Pays-Bas appartiennent aux Néerlandais"

Les derniers sondages publiés mardi montrent que le Parti populaire libéral et démocrate (VVD) de Mark Rutte distance le Parti pour la liberté (PVV) de Geert Wilders. Le VVD est crédité de 24 à 28 sièges sur les 150 que compte la chambre basse du Parlement néerlandais, loin pourtant de ses 40 sièges au Parlement sortant. Le PVV, qui a fait la course en tête pendant des mois, n'est crédité que de 19 à 22 sièges et est talonné par les partis traditionnels, comme l'Appel Chrétien-démocrate (CDA) et les progressistes de D66.

Même si le PVV sortait des urnes comme la plus grande formation du pays, ce qui est peu probable aux yeux des experts, Geert Wilders ne devrait pas figurer au gouvernement, la majorité des autres partis refusant de coopérer. Or le système électoral néerlandais, à la proportionnelle presqu'intégrale, oblige à créer des coalitions de gouvernement.

Avec AFP

Première publication : 15/03/2017