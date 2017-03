Équipe de France : Deschamps convoque Mbappé,Thauvin, Mendy et Tolisso

Didier Deschamps ouvre la porte aux espoirs du football français. Kylian Mbappé (18 ans), Benjamin Mendy (22 ans), Florian Thauvin (24 ans) et Corentin Tolisso (22 ans) ont été convoqués, jeudi, en équipe de France pour la première fois.

Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a convoqué, jeudi 16 mars, la plus belle promesse du football français, la pépite monégasque Kylian Mbappé (18 ans) pour affronter le Luxembourg en qualifications du Mondial-2018 le samedi 25 mars à Luxembourg, puis l'Espagne en match amical le mardi 28 mars au Stade de France.

Époustouflant en Ligue 1 et en Ligue des champions depuis le début de la saison, l’attaquant présente à son âge des qualités et des statiques hors normes (sur les 30 dernières saisons, il est le plus jeune joueur ayant inscrit au moins 10 buts en Ligue 1). Puissant, précis, véloce, le champion d'Europe U19 (2016) compte déjà 17 buts et 6 passes décisives en 31 matches toutes compétitions confondues.

"La qualité et le talent n'ont pas d'âge" et "je trouve Kylian très mature", a souligné jeudi le sélectionneur Didier Deschamps.

Brillant avec l'OM, Thauvin chez les Bleus

Trois autres nouveaux joueurs figurent également pour la première fois sur la liste : le latéral gauche de l’AS Monaco Benjamin Mendy, l'ailier polyvalent de l’OM Florian Thauvin (10 buts et 6 passes décisives en L1), et le milieu hyperactif lyonnais Corentin Tolisso, ont été convoqués en équipe de France pour la première fois, a annoncé jeudi le sélectionneur Didier Deschamps.

Très heureux et très fier d'être convoqué en @equipedefrance pour la 1ère fois ☺🔥 ! Merci à tous pour vos messages ! Ça me touche. 🇫🇷🇫🇷❤❤💪🏼 — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) 16 mars 2017

Nabil Fekir, Kingsley Coman, Moussa Sissoko qui étaient convoqués en novembre, ou encore Alexandre Lacazette, toujours ignoré malgré ses 22 buts en Ligue 1, n’ont pas été convoqués.

Du côté de la défense centrale, sachant que Raphaël Varane étant convalescent, les convoqués sont Laurent Koscielny, Samuel Umtiti, Adil Rami et Presnel Kimpembe, impressionant contre le Barça lors du match aller des 8e de finale de la Ligue des champions.

10/5 - @KMbappe (10b;5p) & @FlorianThauvin (10b;5p) sont les seuls joueurs de L1 2016/17 avec min. 10 buts et 5 passes décisives. Nouveaux. pic.twitter.com/Zy4w9FTsCd — OptaJean (@OptaJean) 16 mars 2017

Chez les gardiens, derrière le capitaine Hugo Lloris, Steve Mandanda pâtit de son manque de temps de jeu à Crystal Palace et cède sa place au Rennais Benoît Costil et Alphonse Areola, pourtant auteur de plusieurs bourdes dans les buts du PSG, où il est désormais remplaçant.

La liste complète des 23 joueurs convoqués par Didier Deschamps :

Gardiens : Alphonse Areola (PSG), Benoît Costil (Rennes), Hugo Lloris (Tottenham/ENG)

Défenseurs : Presnel Kimpembe (PSG), Laurent Koscielny (Arsenal/ENG), Layvin Kurzawa (PSG), Benjamin Mendy (Monaco), Adil Rami (Séville/ESP), Bacary Sagna (Manchester City/ENG), Djibril Sidibé (Monaco), Samuel Umtiti (FC Barcelone/ESP)

Milieux : N'Golo Kanté (Chelsea/ENG), Thomas Lemar (Monaco), Blaise Matuidi (PSG), Paul Pogba (Manchester United/ENG), Adrien Rabiot (PSG), Corentin Tolisso (Lyon)

Attaquants : Ousmane Dembélé (Dortmund/GER), Kevin Gameiro (Atletico Madrid/ESP), Olivier Giroud (Arsenal/ENG), Antoine Griezmann (Atletico Madrid/ESP), Kylian Mbappé (Monaco), Dimitri Payet (OM), Florian Thauvin (OM)

Première publication : 16/03/2017