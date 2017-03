Cyberattaque contre Yahoo! : les États-Unis inculpent des espions russes

Les autorités américaines ont inculpé deux hackers, un canado-kazakh et l'autre russe, ainsi que deux agents russes, présumés responsables de la cyberattaque massive dont Yahoo! a été victime entre 2014 et 2016.

Le ministère américain de la Justice des États-Unis (Department of Justice (DoJ)) a annoncé mercredi 15 mars l'inculpation de quatre personnes, dont deux agents du FSB – l'héritier du KGB – pour la cyberattaque massive contre le groupe Internet Yahoo!. Cette cyberattaque, qui avait démarré en 2014, est considérée comme l'une des plus importantes jamais menées dans le monde, avec "au moins 500 millions de comptes" compromis, a rappelé le ministère américain de la Justice. Elle avait été dévoilée en septembre 2016.

D'après le communiqué du DoJ, les deux espions russes, Dmitri Dokouchaïev et Igor Souchtchine, ont "protégé, dirigé, facilité et payé des pirates informatiques criminels pour collecter des informations par des intrusions informatiques aux États-Unis et ailleurs".

Deux de ces hackers figurent parmi les inculpés de mardi : le Russe Alexeï Belan ("Magg"), qui figurait déjà sur la liste des cyber-pirates les plus recherchés par les États-Unis après d'autres inculpations pour des faits similaires en 2012 et 2013, ainsi que Karim Baratov, qui a la double nationalité canadienne et kazakh, et a été arrêté mardi au Canada.

Une fois entrés dans les systèmes informatiques de Yahoo!, les pirates y avaient volé les informations de plus de 500 millions de comptes d'utilisateurs, et avaient aussi utilisé certaines des informations collectées pour infiltrer des comptes sur d'autres services en ligne comme Google, précise le DoJ.

Les pirates ont notamment visé des comptes privés de journalistes russes, de responsables des gouvernements russe et américain, ainsi que de salariés de plusieurs entreprises privées, dont une société de cybersécurité et une société d'investissements russes, une entreprise française de transport, une compagnie aérienne ainsi que des sociétés de services financiers et d'investissements aux États-Unis, et un gestionnaire suisse de porte-monnaie électroniques yahoo utilisant la monnaie virtuelle bitcoin.

Avec AFP

Première publication : 16/03/2017