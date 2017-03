Ligue Europa : Lyon se qualifie pour les quarts de finale aux dépens de l'AS Roma

L’aventure européenne de l’OL continue. Malgré la défaite concédée face à la Roma (2-1), jeudi soir, les Lyonnais se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue Europa, à la faveur de la différence de buts.

Les Lyonnais s’étant imposés par 4 buts à 2 lors du match aller, les Giallorossi devaient l’emporter avec deux buts d'écart pour rejoindre les quarts de finale. C’était sans compter sur le talent du gardien portugais de l’OL, Anthony Lopes, qui est parvenu à repousser avec brio plusieurs tentatives romaines.

C’est le jeune arrière central lyonnais Mouctar Diakhaby qui a ouvert la marque en première période en propulsant le ballon d’un puissant coup tête à la suite d’un coup de pied arrêté botté par Mathieu Valbuena (16e).

Les Romains ont rapidement répliqué par Kevin Strootman deux minutes plus tard. L’international néerlandais a surgit au deuxième poteau pour reprendre acrobatiquement un coup-franc frappé par son capitaine Daniele De Rossi.

En deuxième période, après avoir résisté dans un premier temps aux assauts romains, les hommes de Bruno Génésio se sont compliqués la tâche en inscrivant un but contre leur camp à la suite d’une mésentente entre Christophe Jallet et Lucas Tousart (60e).

Mais solidaires et appliqués en défense jusqu’au bout de la partie, non sans se procurer quelques occasions de buts, dont une en or pour Maxwell Cornet à la 84e, les Lyonnais sont parvenus à résister en gardant leur avance acquise lors du match aller.

Première publication : 16/03/2017