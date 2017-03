Un jeune homme lourdement armé blesse 3 personnes dans un lycée de Grasse

Un jeune homme de 17 ans lourdement armé a ouvert le feu jeudi dans son lycée à Grasse (Alpes-Maritimes), faisant plusieurs blessés. La piste terroriste serait écartée.

Un lycéen lourdement armé a ouvert le feu jeudi 16 mars dans son établissement, le lycée Alexi- de-Tocqueville, de Grasse (Alpes-Maritimes), dans le sud de la France, et blessé 3 personnes, dont le proviseur, avant d'être arrêté, a déclaré le ministère de l'Intérieur.

L'enquête ne s'oriente "pas du tout" sur la voie du terrorisme, afait savoir à l'AFP le président de la région Paca, Christian Estrosi. L'alerte attentat avait été déclenchée à la suite de cette fusillade. La protection civile des Alpes-Maritimes avait ainsi recommandé aux habitants de la ville de rester chez eux.

Tweet Juliette Meadel #Grasse #Fusillade : tous les élèves sont à l'abri. Je pense aux 2 blessés et aux parents. #service public de l'aide aux victimes activé. — Juliette Méadel (@juliettemeadel) March 16, 2017

L'individu interpellé "était armé d'un fusil, d'un pistolet, d'un revolver et

de deux grenades", aprécisé le ministère de l'Intérieur à Reuters. On ignore cependant si toutes ces armes étaient opérationnelles et où le jeune homme aurait pu se les procurer.

Des vidéos de tueries de masse à l'américaine

Toujours d'après la place Beauvau, le suspect est "a priori inconnu de la police". "Selon les premières investigations, il avait consulté des vidéos de tueries de masse à l'américaine", a également fait savoir dit un porte-parole de l'Intérieur. Le maire de Grassse

Dans un premier temps, il a été fait mention d'un deuxième lycéen en fuite. Mais cette information n'a pas été confirmée.

Le Premier ministre, Bernard Cazeneuve, a écourté un déplacement en province pour évoquer jeudi après-midi cette fusillade et l'explosion d'une lettre piégée au siège parisien du FMI avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux.

La ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, se rend sur place.

Avec Reuters et AFP

Première publication : 16/03/2017