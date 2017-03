Le roi du Maroc nomme un nouveau Premier ministre

Le roi du Maroc, Mohammed VI, a désigné vendredi son nouveau Premier ministre. Figure du parti islamiste PJD, Saad Eddine El Othmani remplace le secrétaire général du parti, Abdelilah Benkirane, après cinq mois de blocage.

Ancien ministre des Affaires étrangères, l’islamiste Saad Eddine El Othmani a été nommé Premier ministre, vendredi 17 mars, par le roi du Maroc. Une ultime tentative pour former un gouvernement après des mois de blocage. La situation était inédite dans l'histoire récente du pays : cinq mois sans gouvernement et le remplacement du Premier ministre désigné pour "dépasser la situation d'immobilisme actuelle", selon un communiqué rendu public mercredi soir par le cabinet royal.

Psychiatre de formation et figure du Parti justice et développement (PJD, islamiste), dont il a été secrétaire général de 2004 à 2008, il remplace Abdelilah Benkirane, évincé mercredi par Mohammed VI pour n'être pas parvenu à former une majorité après cinq mois de négociations infructueuses.

Président du conseil national du PJD depuis 2008, il avait été nommé à la tête du ministère des Affaires étrangères en 2012, mais avait cédé son poste en octobre 2013 après un remaniement gouvernemental.

Ces derniers jours, des médias marocains spéculaient déjà sur le départ d'Abdelilah Benkirane, avec sa démission ou son remplacement sur décision du roi. Et la presse rappelait que selon la Constitution, le souverain doit désigner le chef du gouvernement au sein du parti arrivé en tête des législatives.

Avec AFP



Première publication : 17/03/2017