Syrie : Washington reconnaît une frappe près d'une mosquée, mais nie l'avoir visée

Les militaires américains ont reconnu jeudi avoir effectué une frappe dans le nord de la Syrie, contre Al-Qaïda, mais nié avoir délibérément visé la mosquée où au moins 42 personnes ont péri selon une ONG locale.

Une frappe aérienne contre la mosquée du village d’Al-jineh, tenu par les rebelles syriens près d'Alep dans le Nord de la Syrie a fait au moins 42 morts et des dizaines de blessés, a rapporté jeudi 16 mars l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

Peu de temps après, les militaires américains ont reconnu avoir effectué une frappe dans le nord de la Syrie, contre Al-Qaïda, mais nié avoir délibérément visé la mosquée. "Nous n'avons pas visé une mosquée, mais le bâtiment que nous avons ciblé, là où avait lieu le rassemblement [d'Al-Qaïda], se trouve à environ 15 mètres d'une mosquée qui est toujours debout", a plaidé jeudi soir le colonel John J. Thomas, porte-parole du Centcom, le commandement des forces américaines au Moyen-Orient.

"Nous allons enquêter sur les allégations selon lesquelles cette frappe aurait fait des victimes civiles", a ensuite déclaré John Thomas. Selon Rami Abdel Rahmane, directeur de l'OSDH, une centaine de personnes ont également été blessées dans ces raids aériens sur ce village.

Selon des images diffusées par des militants antirégime et présentées comme celles du drame, le bâtiment semblait par contre entièrement détruit et non plus debout comme avancé par le Centcom. Sur place, les secours tentaient encore vendredi matin d'extraire des personnes coincées sous les décombres de la mosquée, selon l'ONG. Et plusieurs personnes étaient encore portées disparues.

Un cessez-le-feu parrainé par la Russie, alliée du régime syrien, et la Turquie, soutien des rebelles, est certes entré en vigueur en décembre 2016, mais les violences ont continué dans le pays. Le ciel syrien est encombré par les avions du régime syrien, ceux de la Russie, ceux de la Turquie et ceux de la coalition internationale dirigée par les États-Unis.

Avec AFP



Première publication : 17/03/2017