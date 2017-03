Israël reconnaît avoir ciblé des armes destinées au Hezbollah en Syrie

Le raid mené par l'aviation israélienne en Syrie a visé des armes "sophistiquées" destinées du Hezbollah libanais, a affirmé vendredi le Premier ministre Benjamin Netanyahu, ajoutant que ce genre de frappes pourraient se poursuivre.

Israël a affirmé vendredi 17 mars que son armée de l'air avait ciblé en Syrie des armes "sophistiquées" destinées au Hezbollah libanais qui combat aux côté du régime de Bachar al-Assad dans le pays. Dans des déclarations retransmises par les principales chaînes de télévision du pays, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a souligné que l'armée de l'air mènerait de nouveau de tels raids si cela s'avèrerait nécessaire. "Quand l'on identifie des tentatives de transfert d'armes sophistiquées au Hezbollah et que nous avons des informations des services de renseignement à ce sujet, nous agissons pour les prévenir", a-t-il dit.

Il est exceptionnel qu'Israël confirme sur le coup de tels raids. En avril 2016, Benjamin Netanyahu avait admis qu'Israël avait attaqué des dizaines de convois d'armes destinés au Hezbollah. Israël a aussi pris pour cible des positions syriennes sur le Golan en réponse à des tirs présumés perdus provenant du conflit de l'autre côté de la ligne de démarcation.

Tirs de missiles syriens

Après la frappe de vendredi, l'armée israélienne a fait état de plusieurs tirs de missiles anti-aériens syriens, dont l'un a été intercepté par le système israélien de défense anti-aérienne. Il aurait été abattu par le systèmede défense antimissile "Arrow", ce qui serait l'un de ses tout premiers cas d'usage opérationnel.

Selon l'armée syrienne, quatre avions israéliens "sont entrés dans l'espace aérien (syrien) à 02H40 (00H40 GMT) via le territoire libanais et ont atteint une cible militaire près de Palmyre. Notre défense aérienne a abattu un appareil, touché un autre et forcé les autres à fuir". L'armée israélienne a démenti, précisant que "la sécurité de civils israéliens ou de l'appareil de l'aviation israélienne n'a à aucun moment été menacée".

Avec AFP

Première publication : 18/03/2017