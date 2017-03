Trente mille Kurdes manifestent à Francfort contre Erdogan

Quelque 30 000 Kurdes ont manifesté samedi à Francfort contre le président turc Recep Tayyip Erdogan et son projet de réforme constitutionnelle renforçant ses pouvoirs.

Quelque 30 000 personnes principalement d'origine kurde, selon la police, ont manifesté à Francfort (ouest de l'Allemagne) samedi 18 mars pour réclamer "la démocratie en Turquie" et "la liberté pour le Kurdistan".

Les organisateurs tablaient sur 20 000 personnes pour ce défilé qui se tient à l'occasion de Newroz, le jour de l'An kurde. La manifestation contre le président turc Recep Tayyip Erdogan et son projet de réforme constitutionnelle renforçant les pouvoirs du chef de l'État, s'est déroulée dans le calme. Selon une porte-parole de la police de Francfort, des drapeaux et des pancartes du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), considéré comme une organisation terroriste par la Turquie, l'Union européenne et les États-Unis et interdit en Allemagne, ont été aperçus, ainsi que des portraits du leader historique, Abdullah Öcalan.

Miles de kurd@s se concentran en Frankfurt por el Newroz pic.twitter.com/96glGod7Io — KurdisCast (@KurdisCast) 18 mars 2017

La police a précisé ne pas être intervenue pendant la manifestation pour saisir ces drapeaux afin de ne pas provoquer d'éventuels incidents. Mais elle a indiqué avoir pris des photos qui pourront éventuellement servir plus tard à entamer des poursuites. La manifestation a été "fermement condamnée" sur Twitter par le gouvernement turc. Recep Tayyip Erdogan a accusé lundi la chancelière allemande Angela Merkel de "soutenir les terroristes". Nouvelle escalade dans les relations envenimées qu'entretiennent depuis plusieurs semaines Ankara et Berlin.

La Turquie accuse de longue date l'Allemagne, qui abrite la plus grande diaspora turque dans le monde, de donner refuge à des militants de la cause kurde notamment, des accusations que Berlin a jugées aberrantes.

Avec Reuters et AFP

Première publication : 19/03/2017