L’auteur de l’attaque d'Orly était sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants

L'autopsie pratiquée sur Ziyed Ben Belgacem, abattu samedi après avoir attaqué une patrouille de l'opération Sentinelle, a mis en évidence la présence d'alcool et de stupéfiants dans le sang de l'assaillant.

Ziyed Ben Belgacem, l'auteur de l’attaque d’une patrouille de l’opération Sentinelle à l'aéroport d'Orly, était sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants au moment des faits, selon les analyses toxicologiques réalisées dimanche lors de l'autopsie de l'assaillant.

Les résultats de ces analyses "ont mis en évidence un taux d'alcoolémie de 0,93 gramme par litre de sang et la présence de cannabis et de cocaïne", a-t-on appris de source judiciaire.

Ziyed Ben Belgacem, braqueur multirécidiviste de 39 ans, condamné à plusieurs reprises pour des vols et signalé comme radicalisé en prison, a été abattu samedi par un militaire.

Pour le parquet, qui a ouvert une enquête notamment pour tentative d'homicide et d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, l'agression d'Orly est le terme d'un "parcours violent et destructeur" entamé à 06H55 à Garges-lès-Gonesse, dans la banlieue nord de Paris.

Une dérive dans la drogue

"Mon fils n'a jamais été un terroriste. Jamais il n’a fait la prière et il boit. Et sous l'effet de l'alcool et du cannabis, voilà où on arrive", a témoigné son père sur Europe 1.

Pour lui, son fils a été pris dans un engrenage, a payé ses "fréquentations" et une dérive dans la drogue. Cet homme, sous le choc, a relaté le dernier échange terrible qu'il a eu avec ce fils qui l'appelle depuis l'autoroute parce qu'il a "fait une connerie": "Je lui ai dit ‘non, moi je ne donne pas mon pardon parce que tu as touché à un gendarme’".

Le domicile des parents a été perquisitionné et aucun élément intéressant n'a été retrouvé, d'après une source proche de l'enquête.

Première publication : 20/03/2017