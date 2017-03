Le lycée français de Sao Paulo, vitrine au Brésil de l'éducation à la française

À l'occasion de la Journée internationale de la Francophonie ce lundi, les journalistes de France 24 se sont rendus au lycée français de Sao Paulo, qui peut se vanter, avec 100 % de réussite au bac, d'être une vitrine du système éducatif français.

C'est un petit îlot français au cœur de Sao Paulo : le lycée Pasteur est, avec 1 069 élèves, le plus grand établissement français au Brésil. Avec 100 % de réussite au bac, dont plus de la moitié avec mention, ce lycée français est un efficace outil de diffusion de la culture et de la langue.

À tel point que 30 % de ses élèves ne sont ni français, ni francophones d'origine. Leurs parents sont prêts à débourser des centaines d'euros par mois pour les inscrire dans cet établissement vitrine de l'éducation à la française.

Première publication : 20/03/2017