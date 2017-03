Henri Emmanuelli, figure du Parti socialiste, est mort

Figure historique du Parti socialiste français, dont il fut le premier secrétaire, Henri Emmanuelli est décédé à l'âge de 71 ans. Ex-secrétaire d'État et président de l'Assemblée nationale, il incarnait l'aile gauche du PS.

L'ancien président de l'Assemblée nationale Henri Emmanuelli, figure historique du Parti socialiste (PS), est décédé à l'âge de 71 ans, a-t-on appris mardi 21 mars auprès du groupe socialiste de l'Assemblée.

Le député des Landes, ancien premier secrétaire du PS, avait apporté son soutien en janvier à Benoît Hamon, investi depuis candidat du PS à l'élection présidentielle d'avril-mai. En marge de son déplacement à Bruxelles, ce dernier s'est d'ailleurs dit bouleversé par la disparition de ce "frère en politique".

De la banque aux gouvernements de Mitterrand



À l'élection de François Mitterrand en 1981, Henri Emmanuelli, alors banquier chez Rotschild, avait été nommé secrétaire d'État aux DOM-TOM dans le gouvernement de Pierre Mauroy puis secrétaire d'État au Budget en mars 1983.

Il avait été confirmé à ce poste en juillet 1984 par le nouveau Premier ministre Laurent Fabius. Président de l'Assemblée nationale de juin 1992 à avril 1993, il devint premier secrétaire du PS de juin 1994 à octobre 1995.

Pilier de la commission des Finances dont il avait été le rapporteur général et le président, il avait été candidat à l'investiture présidentielle en 1995 face à Lionel Jospin. Il représentait alors l'aile gauche du parti. En 2005, il avait pris fait et cause pour le "non" lors du référendum sur le traité constitutionnel européen.

Henri Emmanuelli avait également eu maille à partir avec la justice. Condamné en 1997 dans l’affaire Urba de financement illégal du PS, il avait dû renoncer durant deux ans à ses mandats de député et de président du Conseil général des Landes.

"La mer a emporté un rocher"

Plusieurs responsables politiques ont réagi à l'annonce de son décès. Candidat à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a rendu hommage, sur Twitter, à cleui qui fut un compagnon de route au sein du PS.

Henri Emmanuelli nous quitte. La mer a emporté le rocher. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 21 mars 2017

"Stupeur et émotion à l'annonce de la mort de Henri Emmanuelli, homme de gauche, de convictions", a pour sa part réagi l'actuel premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, sur Twitter. "Premier secrétaire du PS loyal, président de l'Assemblée nationale respecté", ajoute-t-il.

Stupeur et émotion à l'annonce de la mort de H.Emmanuelli, homme de gauche, de convictions. 1er secrétaire du PS loyal, Pdt de l'AN respecté — Jean-Chr. Cambadélis (@jccambadelis) 21 mars 2017

Infiniment triste de voir partir Henri Emmanuelli. Un homme d'Etat resté fidèle à ses valeurs, le socialisme au coeur et la rose au poing. — Bruno Julliard (@BrunoJulliard) 21 mars 2017

Avec Reuters



Première publication : 21/03/2017